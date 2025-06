Wimbledon 2025, Sinner e Musetti ma non solo. La situazione delle teste di serie azzurre verso il sorteggio

La stagione tennistica sull’erba è appena cominciata ma il pensiero di tutti è già proiettato verso Wimbledon 2025, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Il sorteggio dei tabelloni principali verrà effettuato tre giorni prima dell’inizio del main draw, con le teste di serie che saranno stabilite in base al ranking mondiale di lunedì 23 giugno, al termine della settimana in cui si disputeranno gli ATP 500 di Halle e del Queen’s.

Per quanto riguarda il singolare maschile, la situazione degli italiani che faranno parte del seeding in occasione dei Championships è già abbastanza definita in attesa di capire se arriveranno eventualmente dei forfait a ridosso dello Slam londinese. Jannik Sinner, reduce dalla bruciante sconfitta in finale al Roland Garros con Carlos Alcaraz, si presenterà sui campi dell’All England Club da numero 1 al mondo e prima testa di serie.

Lorenzo Musetti, fresco di best ranking (n.6) dopo uno strepitoso swing europeo sulla terra battuta, ha annunciato che non parteciperà al Queen’s per l’infortunio rimediato a Parigi ed è dunque sicuro di arrivare a Wimbledon da numero 7 del seeding. Il terzo azzurro incluso tra le 32 teste di serie a Londra risponde al nome di Flavio Cobolli, ad oggi n.24 al mondo live (sarebbe importante restare nella top24 verso il sorteggio) e con la possibilità di scalare ancora qualche gradino settimana prossima nel caso in cui dovesse fare strada ad Halle.

Niente da fare purtroppo per Matteo Berrettini che, dovendo saltare tutti i tornei di preparazione sull’erba per problemi fisici, perde quota nel ranking e non sarà testa di serie ai Championships. Obiettivo top32 quasi impossibile per gli altri italiani, a meno di una clamorosa cavalcata trionfale di Matteo Arnaldi al Queen’s e di Lorenzo Sonego in Germania ad Halle.