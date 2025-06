Wimbledon 2025, risultati 30 giugno tabellone femminile: Sabalenka in scioltezza, ok Paolini. Ritiro Jabeur, rinvio per Zheng

E’ andata in archivio la prima giornata del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2025: in campo la parte alta del tabellone, con il successo, in casa Italia, di Jasmine Paolini, l’unica azzurra impegnata quest’oggi, vittoriosa in rimonta sulla lettone Anastasija Sevastova con lo score di 2-6 6-3 6-2.

Per l’azzurra al prossimo turno ci sarà la russa Kamilla Rakhimova, a sua volta al successo in rimonta sulla nipponica Aoi Ito, sconfitta con lo score di 5-7 6-3 6-2. Rinviata a domani, a causa del protrarsi dei match precedenti, la sfida tra la ceca Katerina Siniaková e la cinese Qinwen Zheng.

E’ stata costretta al ritiro la tunisina Ons Jabeur, che ha alzato bandiera bianca quando era sotto di un set ed un break contro la bulgara Viktoriya Tomova, mentre è arrivata l’eliminazione eccellente dell’iberica Paula Badosa, numero 9 del seeding, battuta dalla britannica Katie Boulter con lo score di 6-2 3-6 6-4.

Fuori anche la lettone Jelena Ostapenko, sconfitta dalla britannica Sonay Kartal, che si è imposta con il punteggio di 7-5 2-6 6-2, infine ha portato a casa il successo senza troppo problemi la numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, vittoriosa contro la qualificata canadese Carson Branstine per 6-1 7-5.

WIMBLEDON 2025 – RISULTATI FEMMINILI 30 GIUGNO

Primo turno – Parte alta del tabellone

30 Giu – 14h05 Aryna Sabalenka batte Carson Branstine 6-1 7-5

30 Giu – 18h55 Marie Bouzkova batte Lulu Sun 6-4 6-4

30 Giu – 18h25 Emma Raducanu batte Mingge Xu 6-3 6-3

30 Giu – 18h00 Markéta Vondroušová batte Mccartney Kessler 6-1 7-6

30 Giu – 20h10 Elise Mertens batte Linda Fruhvirtova 6-4 6-2

30 Giu – 18h20 Ann Li batte Viktorija Golubic 6-3 4-6 6-1

30 Giu – 14h45 Aliaksandra Sasnovich batte Varvara Gracheva 6-4 6-7 7-6

30 Giu – 12h10 Elina Svitolina batte Anna Bondar 6-3 6-1

30 Giu – 19h35 Katie Boulter batte Paula Badosa 6-2 3-6 6-4

30 Giu – 14h40 Solana Sierra batte Olivia Gadecki 6-2 7-6

30 Giu – 12h15 Cristina Bucsa batte Anca Alexia Todoni 6-4 6-4

30 Giu – 12h10 Donna Vekic batte Kimberly Birrell 6-0 6-4

30 Giu – 16h30 Leylah Annie Fernandez batte Hannah Klugman 6-1 6-3

30 Giu – 15h00 Laura Siegemund batte Peyton Stearns 6-4 6-2

30 Giu – 16h00 Olga Danilovic batte Shuai Zhang 6-2 6-4

30 Giu – 15h45 Madison Keys batte Elena Gabriela Ruse 6-7 7-5 7-5

30 Giu – 18h50 Jasmine Paolini batte Anastasija Sevastova 2-6 6-3 6-2

30 Giu – 18h30 Kamilla Rakhimova batte Aoi Ito 5-7 6-3 6-2

30 Giu – 12h10 Eva Lys batte Yue Yuan 6-4 5-7 6-2

30 Giu – 14h00 Linda Noskova batte Bernarda Pera 6-2 6-4

30 Giu – 14h50 Beatriz Haddad Maia batte Rebecca Sramkova 7-6 6-4

30 Giu – 17h40 Dalma Galfi batte Harriet Dart 3-6 6-3 7-5

30 Giu – 17h40 Renata Zarazúa batte Yanina Wickmayer 6-0 6-3

30 Giu – 19h00 Amanda Anisimova batte Yulia Putintseva 6-0 6-0

30 Giu – 15h25 Diana Shnaider batte Moyuka Uchijima 7-6 6-3

30 Giu – 12h10 Diane Parry batte Petra Martic 4-6 6-3 6-2

30 Giu – 12h05 Viktoriya Tomova batte Ons Jabeur 7-6 2-0 ritiro

30 Giu – 12h10 Sonay Kartal batte Jelena Ostapenko 7-5 2-6 6-2

30 Giu – 20h15 Ashlyn Krueger contro Mika Stojsavljevic 6-3 6-2

30 Giu – 19h30 Anastasia Pavlyuchenkova batte Ajla Tomljanovic 4-6 6-3 6-2

30 Giu – 19h25 Naomi Osaka batte Talia Gibson 6-4 7-6

01 Lug – 12h00 Katerina Siniaková contro Qinwen Zheng rinviata a domani per oscurità