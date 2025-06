Wimbledon 2025, Mattia Bellucci vince in quattro set su Crawford e sfiderà Lehecka

Inizia con una vittoria in quattro set in rimonta il cammino di Mattia Bellucci nel torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro cede la prima frazione alla wild card britannica Oliver Crawford, poi vince le tre successive, imponendosi con lo score di 6-7 (2) 6-3 6-4 6-4 in tre ore esatte di gioco, ed al secondo turno se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 23.

Nel primo set i servizi sono dominanti ed in un solo game, il quinto, si va ai vantaggi: Crawford concede una palla break sul 30-40, ma poi conquista tre punti consecutivi e si salva. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak: scambio di minibreak tra terzo e quarto punto, poi dal 2-2 il britannico infila cinque punti consecutivi e chiude sul 7-2 dopo 53 minuti.

Nella seconda frazione è il quarto game a risultare decisivo: Crawford si fa rimontare dal 30-15, cede i tre punti successivi e Bellucci opera il break che vale il 3-1. L’azzurro non concede occasioni di rientro all’avversario, perdendo appena due quindici nei successivi tre turni in battuta, con la partita che si chiude sul 6-3 in 33 minuti con gli ultimi 14 punti giocati vinti tutti dal giocatore al servizio.

Nella terza partita Bellucci parte subito forte e piazza il parziale di 8 punti a 1 che indirizza la contesa: break a quindici in favore dell’azzurro in apertura ed immediato allungo sul 2-0. Non ci sono occasioni per il controbreak per Crawford, anzi è il britannico che nel nono game deve annullare, sul 15-40, due set point consecutivi all’italiano. La chiusura è rimandata di poco, dato che Bellucci tiene a zero la battuta e certifica il 6-4 in 47 minuti.

Nel quarto set è il quinto gioco, invece, a rivelarsi determinante: Bellucci non concretizza un primo break point sul 30-40, poi ne manca un secondo ai vantaggi, ma la terza occasione è quella propizia per allungare sul 3-2. L’azzurro manca il colpo del ko nel settimo gioco, non sfruttando l’occasione per il 5-2 pesante, ma nel decimo game, al terzo match point, chiude i conti sul 6-4 dopo 47 minuti di gioco.

Le statistiche sorridono all’azzurro, che non concede alcuna palla break all’avversario, sfruttandone invece 3 delle 10 avute a disposizione. Bellucci viene premiato da una notevole resa con la prima di servizio, con la quale conquista il 92% dei punti giocati. Il tennista italiano serve ben 21 ace e commette 6 doppi falli, mettendo a segno più vincenti dell’avversario, 51-30, e concedendo meno errori non forzati, 41-52.