Wimbledon 2025, Matteo Berrettini lontano dalla forma migliore e subito eliminato

Si ferma subito il cammino di Matteo Berrettini a Wimbledon 2025. Il romano è apparso lontanissimo dalla forma migliore e purtroppo il suo ritorno in campo non è stato assolutamente positivo. Alla fine la testa di serie numero 32 si è arresa in cinque set al polacco Kamil Majchrzak, numero 109 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3 dopo tre ore e sette minuti di gioco.

A Berrettini non sono bastati 25 ace, ma soprattutto ha concesso addirittura quindici palle break, davvero un numero inspiegabile per un battitore come lui. Sono stati 60 i vincenti del romano contro 31 del polacco, ma soprattutto 69 gli errori non forzati da parte di Berrettini, che ha sbagliato tantissimo.

Berrettini deve subito affrontare due palle break in apertura di match, ma si salva e tiene un delicato turno di servizio. Nel quinto gioco stavolta è il romano ad avere due palle break e la seconda è quella decisiva per l’italiano che sfonda con il dritto. Berrettini tiene bene i successivi propri turni di battuta e va a chiudere il primo set sul 6-4.

Purtroppo il set vinto non dà la spinta sperata al romano, che comincia male nel secondo parziale. Nel quarto gioco, infatti, il polacco i procura due palle break e riesce a strappare il servizio all’azzurro che viene completamente tradito dal dritto. Majchrzak scappa via nel set e nell’ottavo gioco si porta addirittura sullo 0-40. Berrettini cancella i tre set point consecutivi, ma il polacco ne ha un quarto e questa volta il dritto di Matteo si ferma sul nastro.

In avvio di terzo set sembra un Berrettini diverso e molto più convinto. Majchrzak si salva nel terzo game, annullando due palle break, ma non può fare nulla nel quinto, quando il romano gli strappa a zero il servizio. Sembra un set ormai girato completamente dalla parte di Matteo ed invece arriva la rimonta del polacco. Berrettini gioca un disastroso ottavo game e subisce a zero il controbreak, mentre nel decimo un nastro porta Majchrzak ad avere due set point e sul secondo il rovescio in back dell’azzurro finisce in rete. Il polacco si prende così il set per 6-4.

Sotto di un set e anche con un atteggiamento del corpo abbastanza rassegnato, Berrettini si presenta così in avvio di quarto set e riesce abbastanza a sorpresa anche a trovare il break in apertura, con il nastro che questa volta gira dalla parte dell’azzurro. Il romano deve poi difendere due palle dell’immediato controbreak e si aggrappa alla prima, rimanendo avanti. Matteo può servire per il match nel decimo game, ma ha l’ennesimo passo falso della sua partita e subisce il controbreak. Aiutato da Majchrzak, però, Berrettini torna avanti di un break e strappa a zero il servizio al polacco. Questa volta l’azzurro non concede nulla e chiude il set sul 7-5.

Il quinto set comincia malissimo per Berrettini, perchè Majchrzak vince otto punti consecutivi e strappa ancora a zero il servizio all’azzurro. Un break che fa la differenza, visto che praticamente Matteo smette di giocare e non ci crede più. I game al serviizo di Majchrzak vanno via velocissimi, compreso l’ultimo che porta il polacco a chiudere sul 6-3 e a qualificarsi per il secondo turno.