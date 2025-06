Wimbledon 2025, Lucrezia Stefanini approda al 2° turno delle qualificazioni. Eliminata Nuria Brancaccio

Hanno preso il via quest’oggi le qualificazioni del singolare femminile di Wimbledon. Le giocatrici, presenti nel tabellone cadetto, si giocheranno l’accesso al main draw sull’erba di Church Road e due le tenniste italiane al via, per centrare quest’obiettivo. Il riferimento è a Lucrezia Stefanini e a Nuria Brancaccio.

Stefanini (n.161 del ranking) si è imposta contro la veterana rumena Mihaela Buzarnescu (senza ranking) col punteggio di 6-1 7-5. Dopo una prima frazione dominata e terminata in 30′, l’azzurra ha faticato a far calare il sipario nella seconda frazione, ma alla fine missione compiuta. Nel secondo turno delle qualificazioni la giocatrice tricolore affronterà la vincente tra la ceca Valentova (n.18 del seeding) e la statunitense Mateas.

Brancaccio invece ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della mancina di Andorra, Victoria Jimenez Kasintseva (n.135 WTA). Quest’ultima si era presentata ai nastri di partenza forte dell’unico precedente vinto contro la 24enne di Torre del Greco, risalente all’ITF da 30mila dolari di Monastir a gennaio del 2024.

Un match lottato in cui Brancaccio ha dovuto soccombere al cospetto della rivale, sullo score di 6-4 2-6 6-3 in 1 ora e 43 minuti di gioco. Domani andranno in scena tutti i match del secondo turno (maschili e femminili) e giova ricordare la presenza del solo Giulio Zeppieri tra gli uomini in casa Italia, che se la vedrà contro il britannico Paul Jubb (n.260 del mondo).