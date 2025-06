Wimbledon 2025, Luciano Darderi piega Safiullin al quinto set ed approda al secondo turno

Rimonta vincente per Luciano Darderi, che all’esordio nel tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025 piega il russo Roman Safiullin, sconfitto in cinque set con lo score di 7-6 (3) 1-6 6-7 (2) 6-3 6-1 dopo 3 ore e 50 minuti di battaglia. Per l’azzurro al secondo turno ci sarà la wild card britannica Arthur Fery.

Nel primo set Darderi salva due palle break sul 15-40 nel secondo game, poi è il primo ad allungare, grazie al break ottenuto ai vantaggi del quinto game. L’azzurro serve per il set nel decimo game, ma subisce il controbreak, così la contesa si risolve al tiebreak: Darderi va sul 2-0, ma Safiullin replica con tre punti che valgono il 2-3, infine l’azzurro piazza 5 punti consecutivi che gli consegnano la frazione sul 7-3 dopo 63 minuti.

Nella seconda partita Darderi tiene il servizio in apertura a 30, poi il russo sale in cattedra e domina in lungo ed in largo. Safiullin, infatti, piazza un parziale di 24 punti a 6, che gli frutta 6 game consecutivi, con tre break di fila nei confronti dell’azzurro. Il match torna in equilibrio con il 6-1 che si concretizza in mezz’ora di gioco.

Nella terza frazione l’azzurro manca una palla break nel terzo game, poi è Safiullin il primo ad allungare nel quarto gioco. Immediato arriva il controbreak di Darderi, che poi opera l’aggancio sul 3-3. L’azzurro non sfrutta due break point nel nono gioco sul 15-40, e così si arriva al tiebreak: avvio da incubo di Darderi, che si ritrova sotto 0-5, poi Safiullin può semplicemente amministrare per il 7-2 dopo un’ora di gioco.

Nel quarto set Darderi parte forte ed ai vantaggi del secondo game centra il break che vale il 2-0. L’azzurro deve subito fronteggiare la palla dell’immediato controbreak, ma si salva e scappa sul 3-0. Safiullin deve cancellare altre tre palle break nel sesto game, riuscendo ad evitare l’1-5, ma Darderi non concede nulla al servizio ed al primo set point pareggia i conti col 6-3 in 47′.

Nella frazione decisiva Safiullin vince 6 dei primi 7 punti giocati, ma dallo 0-1 15-30 Darderi si scuote e rifila al russo un parziale di 15 punti a 3, che consentono all’azzurro di volare sul 4-1, strappando per due volte il servizio all’avversario, nel terzo e nel quinto game. Darderi nel quinto game recupera dallo 0-30 ed allunga ulteriormente, portandosi sul 5-1, poi Safiullin crolla e cede nuovamente la battuta, per il 6-1 in mezz’ora che spedisce Darderi al secondo turno.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto a lungo in campo, con Darderi che vince 159 punti contro i 155 del russo, mettendo a segno meno vincenti, 38-62, ma concedendo anche meno gratuiti, 40-47. L’azzurro sfrutta 6 delle 17 palle break avute a disposizione e ne cancella 5 delle 10 concesse.