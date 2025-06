Wimbledon 2025: le quote e i favoriti per i bookmakers delle scommesse. Il confronto tra Sinner e Alcaraz

Negli occhi degli appassionati è ancora ben vivo il ricordo dell’epica finale del Roland Garros, sfida infinita che ha regalato spettacolo ed emozioni vietate ai deboli di cuore. L’istantanea della situazione emerge in maniera ancor più chiara: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono le stelle indiscusse del circuito ATP e sono pronti a ribadirlo anche sull’erba inglese.

Inizia lunedì 30 e si conclude domenica 13 luglio il torneo di Wimbledon. Il percorso è lungo, le insidie numerose e le gerarchie sull’erba possono, almeno in parte, modificarsi rispetto a quelle tradizionali. Si parte dalla certezza dell’iberico, trionfatore delle ultime due edizioni, come favorito principale al successo finale, con il numero del mondo come primo inseguitore.

Alle loro spalle una nutrita pattuglia di outsider tenterà di rovinare i piani dei due fenomeni. Impossibile non includere nel novero dei candidati al successo il serbo Novak Djokovic, per lui continua la caccia allo Slam numero 25, il britannico Jack Draper, lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev.

Le agenzie di scommesse puntano sul detentore del titolo, in uno straordinario momento di forma, come il principale candidato per la vittoria finale, per lui si tratterebbe della storica terza affermazione consecutiva sui campi inglesi. Il tris di Carlos Alcaraz a Wimbledon vale quota 2,25 su Sisal e Snai, 2,30 su Goldbet e Better.

A tallonare l’iberico non può che essere Jannik Sinner. Il primo favorito del seeding deve dimenticare rapidamente la delusione per l’epica battaglia persa a Parigi e la prematura eliminazione di Halle. La separazione con il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio rappresenta la grande novità delle ultime ore. L’auspicio è che il fuoriclasse italiano possa riuscire a sciorinare tutto il suo tennis per arrivare fino in fondo e provare a giocarsi la vittoria del suo primo Wimbledon. Queste le quote del giocatore considerato come secondo favorito del terzo Slam stagionale: quota antepost di 3,00 su Sisal, 2,75 su Snai, Goldbet e Better.