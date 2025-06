Wimbledon 2025: il tabellone maschile e tutti gli incroci dal 1° turno alla finale

Sorteggiato da pochi minuti il tabellone maschile di Wimbledon 2025, e non c’è che dire: da parlare c’è molto, da dire altrettanto, ma alla fine dei conti sono due, in casa Italia, gli accoppiamenti che faranno senz’altro parlare.

Il primo, ovviamente, riguarda Jannik Sinner. Ancora derby sui prati, stavolta all’esordio e con Luca Nardi, che non ha mai affrontato prima. L’altro si lega a Fabio Fognini. Che, con zero vittorie ancora nel 2025 e sull’erba con cui ha avuto un rapporto di un conflittuale indicibile, all’ultimo Wimbledon in carriera pesca Carlos Alcaraz lunedì alle 14 sul Centre Court.

Al di là di questo, italiani equamente distribuiti tra le due parti del tabellone, con un altro potenziale derby, Musetti-Sonego, al secondo turno. A livello Sinner va rimarcata la presenza di figure quali Paul negli ottavi, proprio Musetti nei quarti e uno tra Draper, Bublik (3° turno) e Djokovic in semifinale.

Matteo Berrettini potrebbe riprovarci contro Zverev al terzo turno, anche se Majchrzak all’esordio non si sottovaluta. Soprattutto nella parte bassa sono diverse le sfide da tenere d’occhio. E attenzione a Ben Shelton, perché l’americano contro il qualificato aussie Alex Bolt rischia.

TABELLONE MASCHILE WIMBLEDON 2025

Sinner (ITA) [1]–Nardi (ITA)

Tseng (TPE)-Vukic (AUS)

Martinez (ESP)-Loffhagen (GBR) [WC]

Navone (ARG)-Shapovalov (CAN) [27]

Dimitrov (BUL) [19]-Nishioka (JPN)

Comesaña (ARG)-Moutet (FRA)

Ofner (AUT)-Medjedovic (SRB)

Monday (GBR) [WC]-Paul (USA) [13]

Shelton (USA) [10]-Bolt (AUS) [Q]

Hijikata (AUS)-Goffin (BEL)

Kovacevic (USA)-Fucsovics (HUN)

Monfils (FRA)-Humbert (FRA) [18]

Nakashima (USA) [29]-Bu (CHN)

Shevchenko (KAZ)-Opelka (AUS)

Faria (POR) [Q]-Sonego (ITA)

Basilashvili (GEO)-Musetti (ITA) [7]

Draper (GBR) [4]-Baez (ARG)

Collignon (BEL)-Cilic (CRO)

McCabe (GBR) [Q]-Marozsan (HUN)

Munar (ESP)-Bublik (KAZ) [30]

Cobolli (ITA) [22]-Zhukayev (KAZ) [Q]

Etcheverry (ARG)-Pennington Jones (GBR) [WC]

Giron (USA)-Ugo Carabelli (ARG)

Gaston (FRA)-Mensik (CZE) [15]

de Minaur (AUS) [11]-Carballes Baena (ESP)

Cazaux (FRA) [Q]-Walton (AUS)

Halys (FRA)-Holmgren (DEN) [Q]

Dzumhur (BIH)-Machac (CZE) [21]

Michelsen (USA) [30]-Kecmanovic (SRB)

de Jong (NED)-Eubanks (USA)

Evans (GBR) [WC]-Clarke (GBR) [WC]

Muller (FRA)-Djokovic (SRB) [6]

Fritz (USA) [5]-Mpetshi Perricard (FRA)

Diallo (CAN)-Altmaier (GER)

Arnaldi (ITA)-van de Zandschulp (NED)

Holt (USA)-Davidovich Ffokina (ESP) [26]

Popyrin (AUS) [20]-Fery (GBR) [WC]

Darderi (ITA)-Safiullin

Kopriva (CZE)-Thompson (AUS)

Bonzi (FRA)-Medvedev [9]

Cerundolo (ARG) [16]-Borges (POR)

B. Harris (GBR)-Hurkacz (POL)

Mochizuki (JPN) [Q]-Zeppieri (ITA) [Q]

McDonald (USA)-Khachanov [19]

Berrettini (ITA) [32]-Majchrzak (POL)

Quinn (USA)-Searle (GBR) [WC]

Carreño Busta (ESP)-Rodesch (LUX) [Q]

Rinderknech (FRA)-Zverev (GER) [3]

Rune (DEN) [8]-Jarry (CHI) [Q]

Tien (USA)-Basavareddy (USA)

Fearnley (GBR)-Fonseca (BRA)

Brooksby (USA)-Griekspoor (NED) [31]

Lehecka (CZE) [23]-Dellien (BOL)

Bellucci (ITA)-Crawford (GBR) [WC]

Norrie (GBR)-Bautista Agut (ESP)

Moller (DEN)-Tiafoe (USA) [12]

Rublev [14]-Djere (SRB)

Bergs (BEL)-L. Harris (RSA)

Mannarino (FRA) [Q]-O’Connell (AUS)

Royer (FRA) [Q]-Tsitsipas (GRE) [24]

Auger-Aliassime (CAN) [25]-Duckworth (AUS)

Struff (GER)-Misolic (AUT) [Q]

Tarvet (GBR) [Q]-Riedi (SUI) [Q]

Fognini (ITA)-Alcaraz (ESP) [2]