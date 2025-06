Wimbledon 2025, il tabellone di Matteo Berrettini: gli avversari turno per turno

Matteo Berrettini è tra le grandi incognite di quest’edizione 2025 di Wimbledon. I problemi agli addominali, che l’hanno costretto a stare fermo ancora una volta, alimentano i dubbi sul suo rendimento in campo. Il romano giocherà nel primo round il polacco Kamil Majchrzak e, al cospetto di un Berrettini in forma, non dovrebbe rappresentare una grossa criticità.

In caso di vittoria, Matteo giocherà col vincente tra l’americano Quinn e la wild-card, Searle. Anche in questo caso, se Matteo dovesse avere un rendimento all’altezza della situazione, non dovrebbe aver problemi. Nel terzo turno, eventualmente, il primo vero test probante, contro il tedesco Alexander Zverev. L’erba non è la superficie prediletta del n.3 del ranking, ma la finale a Stoccarda e la semifinale ad Halle certificano che il teutonico sia in crescita.

Se Berrettini dovesse replicare quanto fatto quest’anno a Montecarlo contro il teutonico, incrocerebbe negli ottavi di finale, potenzialmente, uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e il russo Karen Khachanov. Nei quarti, i nomi iniziano a diventare importanti, citando l’americano Taylor Fritz e il russo Daniil Medvedev.

In semifinale, vista la presenza di Matteo nella parte bassa del tabellone, il primo nome è quello dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del seeding) e in una forma straordinaria, visti i recenti risultati ottenuti. E poi chiaramente il sogno di una finale in cui ci potrebbe essere Jannik Sinner dall’altra parte della rete. Vedremo…

TABELLONE MATTEO BERRETTINI WIMBLEDON 2025

PRIMO TURNO – K. Majchrzak

SECONDO TURNO – E. Quinn / H. Searle (WC)

TERZO TURNO – A. Zverev / P. Carreno Busta

QUARTO TURNO – F. Cerundolo [16] / K. Khachanov [17]

QUARTI DI FINALE – T. Fritz [5] / D. Medvedev [9] / A. Popyrin [20] / A. Davidovich Fokina [26]

SEMIFINALE – C. Alcaraz [2] / H. Rune [8] / F. Tiafoe [12] / A. Rublev [14]

FINALE – J. Sinner [1] / N. Djokovic [6] / J. Draper [4]