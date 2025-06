Wimbledon 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: gli avversari turno per turno

Sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili l’avversario al primo turno di Wimbledon 2025 per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano tornerà a giocare proprio nello Slam londinese dopo l’infortunio patito nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Chiaramente l’incognita più grande sul nativo di Carrara, che difende la semifinale della passata stagione, è proprio la condizione fisica, visto che si presenta a Wimbledon senza aver giocato ancora una partita sull’erba in questa stagione.

Basilashvili, però, è un avversario che può risultare ostico, anche perchè ha superato brillantemente le qualificazioni e poi vanta comunque due terzi turni ai The Championships. Dunque un primo turno da prendere con le pinze per Musetti, che potrebbe incrociare al secondo turno Lorenzo Sonego (ha pescato il portoghese Faria) in un derby azzurro che si presenterebbe decisamente scoppiettante.

L’eventuale terzo turno con l’americano Brandon Nakashima può preoccupare, mentre sembra difficile che il bombardiere Reilly Opelka possa spingersi fino a questo punto del tabellone. Altro americano anche nel possibile ottavo di finale con Ben Shelton, ma il numero dieci del seeding ha pescato malissimo al primo turno con l’australiano Alex Bolt. Ecco che a quel punto si aprirebbe il buco e potrebbero inserirsi oltre a Bolt ovviamente, anche il francese Ugo Humbert o l’ungherese Marton Fucsovics.

L’obiettivo per Musetti potrebbe essere quello di arrivare ai quarti di finale, dove ad attenderlo potrebbe esserci un ulteriore derby azzurro, forse quello più atteso da tutti gli appassionati italiani, visto che il toscano è stato sorteggiato nella parte più alta, quella presidiata da Jannik Sinner. Chiaramente la sfida al numero uno del mondo è un ostacolo durissimo per Musetti, che in caso di vittoria aprirebbe nuovamente la porta della semifinale e di un nuovo enorme sogno.

AVVERSARI LORENZO MUSETTI TURNO PER TURNO WIMBLEDON 2025

1° Turno: Basilashvili (Geo)

2° Turno: vincente Sonego (Ita) – Faria (Por)

3° Turno: ev. Nakashima (Usa) [29], Opelka (Usa)

Ottavi di finale: ev. Shelton (Usa) [10], Humbert (Fra) [18], Fucsovics (Hun), Bolt (Aus)

Quarto di finale: ev. Sinner (Ita) [1], Paul (Usa) [13], Dimitrov (Bul) [19], Shapovalov (Can) [27]

Semifinale: ev. Draper (Gbr) [4], Djokovic (Srb) [6], Mensik (Cze) [15], Bublik (Kaz) [30]

Finale: ev. Alcaraz (Esp) [2], Zverev (Ger) [3], Fritz (Usa) [5]