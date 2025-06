Wimbledon 2025, il tabellone di Jannik Sinner: gli avversari ipotetici turno per turno

Jannik Sinner farà il proprio esordio il 1° luglio a Wimbledon e il suo primo avversario sarà Luca Nardi. Un derby tricolore per cominciare il cammino nei Championships per l’altoatesino, contro l’estroso pesarese che sui campi in erba non ha mai rubato l’occhio particolarmente.

In caso di vittoria, il pusterese giocherà il secondo turno contro il vincente tra il cinese di Taipei, Tseng, e l’australiano Aleksandar Vukic. Specialmente il tennista aussie potrebbe essere insidioso per le qualità tecniche, su una superficie come l’erba. Nel terzo round si può pensare una sfida col canadese Denis Shapovalov, semifinalista a Londra nel 2021 e quindi temibile nei momenti di massima ispirazione.

Negli ottavi di finale i papabili sono l’americano Tommy Paul e il bulgaro Grigor Dimitrov. Due tennisti estremamente tecnici e di mano, capaci di far bene. Da capire però le loro condizioni fisiche, visti i recenti problemi fisici di entrambi. Nei quarti di finale ci potrebbe essere un derby con Lorenzo Musetti o una nuova sfida contro lo statunitense Ben Shelton. In ogni caso, un confronto ad alto coefficiente di difficoltà.

Nel penultimo atto, i possibili scenari sono decisamente probanti: Novak Djokovic / Jack Draper / Alexander Bublik / Jakub Mensik. E poi nell’atto conclusivo, la sfida contro Carlitos, oppure contro Alexander Zverev.

TABELLONE JANNIK SINNER WIMBLEDON

PRIMO TURNO – Luca Nardi

SECONDO TURNO – Aleksandar Vukic / Tseng

TERZO TURNO – Denis Shapovalov / Pedro Martinez

QUARTO TURNO – Tommy Paul / Grigor Dimitrov

QUARTI DI FINALE – Lorenzo Musetti / Ben Shelton

SEMIFINALE – Novak Djokovic / Jack Draper / Alexander Bublik / Jakub Mensik

FINALE – Carlos Alcaraz / Alexander Zverev / Holger Rune