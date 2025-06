Wimbledon 2025, i favoriti. Nuovo duello Sinner-Alcaraz, ma sull’erba gli outsider sono maggiori rispetto alla terra

La stagione sull’erba sta ormai avvicinandosi al suo culmine. Tra pochi giorni, infatti, si alzerà il sipario su Wimbledon 2025, che potrebbe essere il teatro perfetto per un altro capitolo della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due campioni sono reduci da una finale leggendaria al Roland Garros e potranno incrociarsi sull’erba londinese solamente all’ultimo atto, essendo la prima e la seconda testa di serie.

Un avvicinamento sicuramente diverso a Wimbledon per i due rivali. Sinner è uscito prematuramente ad Halle negli ottavi, ma per mano del futuro vincitore Alexander Bublik. Il kazako è sicuramente un avversario molto ostico da affrontare sull’erba e sarà certamente tra i giocatori da evitare maggiormente nel momento del sorteggio del tabellone di Wimbledon. Una sconfitta dunque che può assolutamente starci per Sinner e che non deve cambiare le aspettative sul numero uno del mondo, anche se va ricordato che Jannik non ha mai giocato una finale Wimbledon.

Chi si presenta a Londra per uno storico tris è sicuramente Carlos Alcaraz, che ha vinto le ultime due edizioni dei The Championships e probabilmente è ancora il principale favorito anche in questa edizione. Lo spagnolo è in striscia positiva dal torneo di Roma, trionfando poi anche al Roland Garros e successivamente al Queen’s, unito torneo su erba disputato in preparazione del terzo Slam dell’anno.

Sinner contro Alcaraz, ma attenzione a Novak Djokovic. Dopo l’ottimo Roland Garros, il serbo si è preso una lunga pausa e tornerà in campo direttamente a Wimbledon. L’ex numero uno del mondo potrebbe accusare qualche problema magari nei primi turni, ma con il proseguire del torneo può diventare davvero il terzo incomodo e forse anche qualcosa in più. Djokovic ha trionfato per sette volte a Wimbledon e, se la condizione è la stessa di Parigi, allora sarà molto difficile poterlo battere.

La Gran Bretagna sogna con Jack Draper. Il numero quattro del mondo, però, non è mai andato oltre il secondo turno a Wimbledon. Quasi sicuramente si migliorerà, anche perchè si parla di un giocatore che ha saputo trionfare al Queen’s e che ha fatto semifinale in questa edizione. Parte dietro ai tre sopra citati, ma può regalarsi un sogno. In un’ipotetica griglia di partenza, sulla stessa fila di Draper c’è sicuramente anche l’americano Taylor Fritz, avversario ostico come non mai sull’erba, ma reduce finora da una stagione disastrosa. Saprà riscattarsi sull’erba londinese?

Già detto dello spauracchio Bublik, su questa superficie sono tanti i possibili outsider o comunque i giocatori che possono piazzare il colpo a sorpresa. Tra questi anche il ceco Jiri Lehecka, fresco finalista al Queen’s, ma anche un bombardiere al servizio come Ben Shelton o il connazionale Tommy Paul.

Non bisogna poi assolutamente dimenticare Alexander Zverev, testa di serie numero tre. Il tedesco come si comporterà sull’erba londinese? Va considerato che non è mai andato oltre gli ottavi. Riuscirà a fare meglio? Fari puntati anche su Daniil Medvedev, altra mina vagante in tabellone e capace veramente di tutto, come la finale di quest’anno ad Halle o la semifinale dello scorso a Wimbledon, eliminando anche Sinner nei quarti.

In casa Italia c’è ovviamente grande attesa per Sinner, ma si spera anche in Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Su entrambi ovviamente pende la condizione fisica, visto che sono fermi da un po’ (il romano addirittura dagli Internazionali d’Italia) e dunque c’è il grande dubbio della tenuta sulle due settimane.