Wimbledon 2025: gli italiani nel tabellone principale e chi disputerà le qualificazioni

Al momento sono dodici gli azzurri già certi di prendere parte al tabellone principale in singolare nel terzo torneo stagionale del Grand Slam: a Wimbledon hanno già assicurato un posto nel main draw, infatti, nove italiani e tre italiane.

Sull’erba outdoor britannica, invece, dovranno prendere parte alle qualificazioni, per tentare l’accesso tra i 128 componenti del main draw nove azzurri, sei uomini e tre donne. Le iscrizioni per il doppio maschile e femminile chiuderanno il 18 giugno, mentre per il doppio misto occorrerà attendere il 2 luglio.

Sono già certi di un posto nel main draw tra gli uomini Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi, e tra le donne Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Dovranno invece passare attraverso i tabelloni cadetti nel settore maschile Francesco Passaro, Stefano Napolitano, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino e Federico Arnaboldi, e nel comparto femminile Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan e Nuria Brancaccio.

SINGOLARE MASCHILE

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Luciano Darderi

Mattia Bellucci

Luca Nardi

SINGOLARE FEMMINILE

Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

QUALIFICAZIONI SINGOLARE MASCHILE

Francesco Passaro

Stefano Napolitano

Matteo Gigante

Giulio Zeppieri

Andrea Pellegrino

Federico Arnaboldi

QUALIFICAZIONI SINGOLARE FEMMINILE

Lucrezia Stefanini

Martina Trevisan

Nuria Brancaccio