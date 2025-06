Wimbledon 2025: gli italiani che giocheranno le qualificazioni

Tre incontri da vincere per riuscire a coronare quel sogno chiamato main draw. Iniziano oggi, per quanto concerne il torneo maschile, e domani, per quello femminile, le qualificazioni di Wimbledon 2025, un vero e proprio torneo nel torneo grazie a cui decretare i giocatori destinati ad entrare nel tabellone principale.

Numericamente nutrita la pattuglia italiana in campo maschile. Saranno sette i giocatori che entreranno in campo con la voglia di percorrere più strada possibile e di rimpolpare il contingente nostrano pronto ad essere protagonista sui campi inglesi. Tre i giocatori inseriti nel novero delle teste di serie.

Matteo Gigante, favorito numero 23 del seeding, si muove in una zona complicata dalla presenza del numero 1 Marton Fucsovics, il talentuoso tennista romano, atteso dal confronto con il lussemburghese Chris Rodesch, vuole però trovare continuità dopo la bella prestazione offerta al Roland Garros, torneo in cui ha centrato la prima vittoria Slam della carriera. La testa di serie numero 25 Andrea Pellegrino, recente vincitore del Challenge di Perugia, inizia il suo percorso dalla sfida con il francese Titouan Droguet . Il compito più difficile tocca forse a Francesco Passaro. Il tennista umbro, testa di serie numero 31, affronta l’insidiosa sfida con il giovane iberico Martin Landaluce.

Federico Arnaboldi si trova faccia a faccia con l’argentino Federico Agustin Gomez, Francesco Maestrelli proverà a farsi strada contro l’esperto cileno Cristian Garín. Il talentuoso Giulio Zeppieri affronta l’indiano Sumit Nagal per iniziare quel percorso con cui provare a bissare il risultato ottenuto a Parigi con la speranza che l’eventuale sorteggio del tabellone principale sia più benevolo della precedente occasione. A Stefano Napolitano tocca l’incontro con il kazako Timofej Skatov.

Decisamente più esigua la rappresentanza italiana in campo femminile. Sarà sorteggiato in giornata il tabellone che designerà il percorso attraverso cui passeranno le giocatrici destinate a guadagnare un posto nel main draw. L’Italia può contare su Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.