Wimbledon 2025, Giulio Zeppieri l’unico azzurro promosso al secondo turno delle qualificazioni

Bilancio in rosso per il tennis italiano al termine della prima giornata delle qualificazioni di Wimbledon 2025, in corso di svolgimento sull’erba londinese di Roehampton. Tra i sette azzurri iscritti al tabellone cadetto maschile, il solo Giulio Zeppieri ha vinto all’esordio conquistando il pass per il secondo turno e restando in corsa per il main draw dei Championships.

Il romano, n.353 al mondo e ammesso alle qualificazioni del terzo Slam stagionale tramite ranking protetto, ha battuto in tre set l’indiano Sumit Nagal con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 in un’ora e 41 minuti di gioco. Zeppieri se la vedrà nel prossimo incontro con l’ostica wild card britannica Paul Jubb, che ha sconfitto nettamente l’argentino Thiago Tirante (n.19 del seeding) per 6-3 6-2.

Subito eliminati tutti gli altri italiani in gara, comprese le tre teste di serie Matteo Gigante (n.23), regolato in due set dal lussemburghese Chris Rodesch, Andrea Pellegrino (n.25), sconfitto per 6-1 7-5 dal francese Titouan Droguet, e Francesco Passaro (n.31), battuto 10-6 al super tie-break del terzo set dallo spagnolo Martin Landaluce con lo score di 6-2 3-6 7-6.

Fuori anche Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli e Stefano Napolitano, che hanno ceduto il passo rispettivamente all’argentino Federico Agustin Gomez, al cileno Cristian Garin (ex top20 ATP con un quarto di finale a Wimbledon nel 2022) e al kazako Timofey Skatov