Wimbledon 2025, Fabio Fognini: “Ho pianto, il miglior modo per dire addio”

Una giornata sicuramente da ricordare. Sul centrale a Wimbledon, contro il campione in carica e recente trionfatore al Roland Garros, Fabio Fognini è riuscito, alla sua ultima presenza sull’erba londinese, a fare partita pari. Cinque lunghissimi ed intensi set sono serviti a Carlos Alcaraz per avanzare a fatica al secondo turno.

Il commento del tennista ligure, autore di una performance eccellente: “Sono molto emozionato e non vi nascondo che ho pianto un po’ negli spogliatoi prima di venire. È stato probabilmente il modo migliore per dire addio a Wimbledon, e forse al tennis”.

E prosegue: “Sono orgoglioso di questa partita, ho dato tutto quello che potevo. Sono felice che Federico e Farah abbiano visto il loro papà giocare in questo modo contro il più forte. In questo momento faccio fatica a trovare le parole, avrò bisogno di un paio di giorni per metabolizzare e prendere una decisione… che è quella di salutarvi”.

In conclusione: “Lotto da tre anni con gli infortuni e faccio tantissima fatica nel competere. Ho fatto tutto il possibile per essere competitivo ma i risultati non arrivano e purtroppo a 38 anni e mezzo è arrivato il momento di prendere una decisione. Non mi sarei mai immaginato alla mia età di salutare Wimbledon in questo modo, è stato bellissimo e non credo ci sia maniera migliore per salutare il tennis”.