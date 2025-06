Wimbledon 2025, assegnate le wild-card: c’è Kvitova, grande scelta britannica. Boisson delusa

Lois Boisson è stata la grande rivelazione del Roland Garros, dove da numero 361 del mondo si è spinta fino alle semifinali sfruttando al meglio la wild card concessale dagli organizzatori e issandosi fino al 67mo posto del ranking WTA. La tennista francese sperava di ricevere un invito anche per Wimbledon, ma la chiamata non è arrivata e così dovrà disputare le qualificazioni per cercare di partecipare al terzo Slam della stagione, in programma dal 30 giugno al 13 luglio.

Nella giornata odierna sono state annunciate le wild card per i Championships. Sul fronte femminile spicca la ceca Petra Kvitova, due volte campionessa del torneo e unica giocatrice non britannica a cui l’All England Lawn Tennis Club ha riconosciuto l’accesso al tabellone principale. Gli altri pass sono andati a Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones, Heather Watson e alle tre teenager britanniche arrivate nella top-10 del ranking junior nell’ultimo anno (Mika Stojsavljevic, Mingge Xu, Hannah Klugman).

Tra gli uomini, invece, spicca la chiamata per Dan Evans, rientrato in top-200 dopo aver sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe (numero 13 del mondo) al Queen’s. Sono britannici anche gli altri invitati: Jay Clarke, Oliver Crawford, George Loffhagen, Johannus Monday, Jack Pinnington Jones e Henry Searle, mentre l’ultima wild card deve ancora essere assegnata.