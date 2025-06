Wimbledon 2025: alla scoperta di Oliver Tarvet. Prossimo avversario di Alcaraz che non riscuote i premi

Nei primi turni di Wimbledon spesso e volentieri vengono fuori delle storie importanti, si creano dei personaggi che entrano nella storia del torneo (anche se per una sola edizione). Oggi c’è sicuramente da parlare di Oliver Tarvet: britannico classe 2003, attuale numero 733 del mondo, che si è guadagnato un palcoscenico importantissimo.

Battendo infatti in tre set con un triplo 6-4 l’elvetico Leandro Riedi, il 21enne, che al massimo è giunto al numero 624 del ranking ATP, ha conquistato l’accesso al secondo turno contro un avversario di lusso: sfiderà infatti il trionfatore in carica Carlos Alcaraz (vincitore oggi su Fabio Fognini in cinque set).

La storia di Tarvet è particolare. Il britannico, arrivato dalle qualificazioni e con il peggior ranking tra i presenti nel tabellone principale, è frequentatore dell’Università di San Diego in California e dunque non potrà gustarsi il ricchissimo montepremi londinese.

Le leggi americane infatti parlano chiaro: tennisti iscritti al circuito universitario Ncaa non possono superare le 7300 sterline di incasso (con la sconfitta al secondo turno sarebbero quasi 100). La risposta, quando gli parlano di Alcaraz come prossimo rivale, è chiara: “Quello è il mio sogno. Non sono qui per i soldi, ma solo per il pubblico e l’esperienza, cercando di lasciare il segno”.