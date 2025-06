Wimbledon 2025: addio ai giudici di linea (ma alcuni rimarranno con altro ruolo)

L’ufficialità è arrivata negli scorsi giorni, con il briefing dedicato ai media che ha messo nero su bianco anche il nuovo orario delle finali di singolare (alle 17:00 italiane, le 16:00 londinesi). Dal 2025 anche a Wimbledon si farà a meno dei giudici di linea: in pratica, è la conferma ulteriore di quanto già emerso lo scorso 9 ottobre.

Sembra una cosa da poco, ma nella sostanza c’è un pezzo di tradizione dei Championships che se ne va. Al di là del puro ruolo nel gioco, infatti, questi avevano assunto una connotazione di figure centrali per lo stile e le tante storie a essi legati (una su tutte “You cannot be serious”, lo sfogo più famoso di sempre di John McEnroe nel 1981, anche se non il più rabbioso).

Al loro posto l’Electronic Line Calling, attivo su tutti e 18 i campi dell’All England Lawn Tennis Club. Ironia della sorte, è a Wimbledon che l’aiuto elettronico sulle chiamate, in forma di Hawk Eye, Occhio di Falco, è giunto per terzo negli Slam, dopo gli US Open 2006 e gli Australian Open 2007. Prima riservato solo ai campi principali, è stato progressivamente allargato a tutti. E si è arrivati così all’Electronic Live Calling, utilizzato praticamente ovunque tranne che al Roland Garros, dove per quest’anno hanno resistito i controlli umani.

Resteranno, comunque, 80 dei 300 giudici di linea che prima effettuavano il loro lavoro: essi avranno il ruolo di assistenti al match, sempre con la giacca e la camicia a richiamare i colori del club. Questi resteranno nel caso in cui l’ELC dovesse andare per qualche motivo in panne.