WEC, Toyota guarda avanti: “Sapevamo che sarebbe stata dura. Torneremo più forti”

Niente successo o podio per Toyota al termine della 24 Ore Le Mans 2025. I giapponesi hanno colto la quinta piazza finale con la GR010 Hybrid n. 7 di Nyck De Vries/Kamui Kobayashi/Mike Conway al termine di una prova più che mai complicata.

La Toyota n. 7 ha approfittato della squalifica della Ferrari n. 50 per agguantare la Top5, mentre la gemella n. 8 è uscita prematuramente dalla lotta per il successo in seguito ad un problema nel finale. Ryo Hirakawa è infatti precipitato in classifica a poche ore dalla bandiera a scacchi dopo aver perso lo pneumatico anteriore sinistra.

Kobayashi, team principal e Toyota del prototipo n. 7, ha commentato in una nota ufficiale: “Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che ci hanno supportato nel nostro percorso a Le Mans quest’anno e che ci hanno dato l’opportunità di rimetterci in gioco. Sapevamo che sarebbe stata una gara dura, le nostre previsioni si sono verificate”.

L’ex pilota di F1 ha chiuso affermando: “Abbiamo cercato di sfruttare ogni opportunità per vincere, ma questa volta non ci siamo riusciti. Abbiamo perso contro la Ferrari tre volte di fila, per me è inaccettabile. Torneremo a Le Mans l’anno prossimo più forti e con una mentalità diversa”.