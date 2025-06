WEC, Toyota festeggia i 40 anni alla 24 Ore di Le Mans. I giapponesi ci riprovano

La 24 Ore di Le Mans 2025 segna il 40° anniversario dalla prima partecipazione di Toyota GR sul ‘Circuit de la Sarthe’. I giapponesi ci riprovano dopo le due significative sconfitte rimediate nel 2023 e nel 2024 contro Ferrari. Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway (n. 7) e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (n. 8) rappresenteranno Toyota nel 2025, come accaduto lo scorso anno, la prima delle due vetture avrà una livrea speciale ispirata a quella iconica della TS020, la mitica GT-One che gareggiò nel 1998 e 1999.

Dal 1985 con la 85C al 2024 con la GR010 Hybrid sono state 61 le vetture di Toyota a competere a Le Mans. Cinque le gioie complessive ottenute in successione dal 2018 al 2022, 8 pole, 18 podi con ben 62 piloti provenienti da 16 Paesi differenti. Toyota non si è mai inserita quest’anno in zona podio, ma con costanza ha sempre ottenuto punti importanti nonostante delle qualifiche disastrose. La n. 8 e la n. 7 sembrano essersi nascoste a più riprese in vista del grande evento francese, l’occasione perfetta per riprendersi quanto lasciato due anni fa.

Buemi ha affermato ai media presenti in Francia, tra cui OA Sport: ” Le Mans è sempre difficile da prevedere. Abbiamo forse un piccolo vantaggio rispetto agli altri in termini di conoscenza della vettura, ma non siamo superiori. Per ora nel FIA WEC abbiamo sfruttato ogni occasione per conquistare il massimo dei punti anche quando eravamo apparentemente indietro rispetto ai rivali. Imporsi sugli altri diventa sempre più complicato e molti altri marchi sono pronti per primeggiare”.

Toyota, leader nel test day di domenica con la GR010 Hybrid n. 8, con Brendon Hartley al volante, si prepara per le importanti qualifiche odierne che sanciranno gli equipaggi ammessi all’Hyperpole di domani. Non poteva mancare il commento di Kamui Kobayashi, Team Principal e storico alfiere del prototipo n. 7: “Le nostre auto sono costruite per Le Mans, percorso completamente diverso rispetto ad altri tracciati. Questo è il momento clou della stagione e mi piace sempre guidare qui, a prescindere dai tempi sul giro. Ci stiamo preparando per la gara e stiamo facendo progressi, ma dobbiamo ancora lavorare e trovare miglioramenti”.