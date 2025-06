WEC, Riccardo Pera: “Non dimenticherò mai il giorno della vittoria a Le Mans”

Riccardo Pera ha vinto la 24 Ore Le Mans 2025 in classe LMGT3. Il pilota italiano si è imposto al volante della Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey 1st Prohm per la prima volta in carriera dopo due secondi posti ottenuti in LMGTE.

Il toscano, in azione con Richard Lietz e Ryan Hardwick, ha controllato gran parte della competizione riuscendo ad imporsi davanti alla Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse ed alla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 81 TF Sport.

Il 25enne è diventato automaticamente il nuovo leader del campionato con cinque punti di margine nei confronti della Ferrari n. 21 di Alessio Rovera/François Heriau/Simon Mann. L’equipaggio n. 92 è attualmente l’unico a vantare due successi quest’anno: la 6h Imola ed appunto la 24 Heures du Mans.

Il nostro connazionale, unico italiano a vincere nel 2025 a Le Mans, ha affermato in una nota: “Questo è uno dei giorni che non dimenticherò mai: è stato fantastico. Eravamo in testa sin dall’inizio della mattina. Sono orgoglioso della squadra: hanno fatto un lavoro straordinario. La macchina era velocissima e ben bilanciata. Sono anche contento delle ottime prestazioni dei miei due compagni di squadra Richard e Ryan e sono felicissimo di aver portato a casa questo brillante risultato”.