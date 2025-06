WEC, calendario 2026: confermate tutte le gare, Imola ad aprile

Non cambia il calendario del FIA World Endurance Championship che anche nel 2026 si articolerà in otto appuntamenti. Imola resta protagonista ad aprile come seconda gara dell’anno prima della tradizionale 6h di Spa-Francorchamps e della leggendaria 24h Le Mans di giugno.

ACO, in occasione della tradizionale conferenza stampa di Le Mans in vista della 24h di domani, mantiene intatto il proprio programma agonistico. La prima prova si terrà, in ritardo rispetto al 2024 per il Ramadan, a Lusail (1812km Qatar), Imola, Spa e Le Mans seguiranno nell’ordine da aprile a giugno.

Resta il Brasile con San Paolo (luglio), gli Stati Uniti d’America con Austin (settembre), il Giappone con il Fuji (ottobre) ed il Bahrain con la consueta otto ore che commenteremo a novembre. Non ci sono sorprese, quindi, l’Italia resta protagonista con Imola come accaduto nel 2024 e nel 2025.

La gara di sei ore in Emilia-Romagna non si terrà nel weekend di Pasqua, ma nel fine settimana del 19 aprile. Non cambia ovviamente neanche la collocazione della 24h Le Mans, la 94ma edizione della corsa francese si terrà il 14 giugno.

CALENDARIO FIA WEC 2026