WEC, Aston Martin torna a Le Mans con la Valkyrie V12

La 93ma edizione della 24h Le Mans segna il ritorno in pista di Aston Martin con la rinomata Valkyrie. L’atipico prototipo britannico, caratterizzato dal caratteristico motore V12 aspirato, è pronto per scendere in pista, una delle grandi novità del FIA World Endurance Championship 2025.

Harry Tincknell/Tom Gamble /Ross Gunn (n. 007) e Alex Riberas/Marco Sorensen /Roman De Angelis (n. 009) sono stati scelti per portare Aston Martin in pista a Le Mans e nel Mondiale. Il brand inglese si appoggia in Europa così come in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship su Heart of Racing, squadra anglo-americana diretta da Ian James che negli ultimi anni è stato un vero riferimento per Aston Martin.

Il costruttore che da qualche anno corre anche in F1 ritorna in Francia con il desiderio di ripetere quanto fatto nel lontano 1959, primo ed unico acuto di Aston Martin a Le Mans con Roy Salvadori/Carroll Shelby. Obiettivamente la missione non è semplice, il 2025 rappresenta infatti un primo periodo di apprendimento per un brand che negli ultimi anni ha sempre corso principalmente in GT.

Alex Riberas ha affermato in una nota ai microfoni di OA Sport in quel di Le Mans: “Al momento sono molto concentrato sul mio programma, ma sicuramente sarà un emozione unica correre nella classe regina. Abbiamo fatto un importante test a Monza prima di arrivare a Le Mans, ogni volta che effettuiamo una sessione impariamo qualcosa di buono”.

L’iberico ha chiuso dicendo: “Spa è stata una buona prova con una macchina presente nel giro del leader. Il lavoro sta andando nel verso giusto, una progressione che ci lascia ben sperare. Il feeling aumenta giorno dopo giorno, l’obiettivo è chiaramente quello di finire senza commettere errori”.