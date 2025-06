WEC, Antonello Coletta: “Non crediamo che siamo i favoriti, a Le Mans tutto è differente”

In occasione della prima giornata in pista della 24 Ore Le Mans non poteva mancare il commento da parte di Antonello Coletta, boss di Ferrari per quanto riguarda il Mondiale Endurance e non solo. OA Sport, presente tra i media in Francia per il quarto atto del FIA World Endurance Championship, ha partecipato all’incontro con la stampa in vista della prima parte delle qualifiche che si svolgeranno tra oggi, mercoledì 11 giugno e domani.

Il responsabile Hypercar e GT per il marchio di Maranello ha affermato: “Arriviamo in una posizione di forza dopo aver vinto le prime tre gare, Spa è stata una delle più difficili in assoluto da gestire e da conquistare. Nel 2023 siamo arrivati al debutto e nel 2024 abbiamo deciso di aggiungere una terza auto e forse non siamo stati attenti a tutte le attività, ma al termine dell’anno abbiamo lavorato molto per perfezionarci. La nostra posizione in classifica è forse migliore di quella che ci potremmo aspettare. Le Mans ha una storia differente e tutto può succedere. Per definizione la Ferrari vuole vincere, il Mondiale e perché no Le Mans. Quest’anno, come già detto, il target è vincere il campionato del mondo. Noi chiaramente abbiamo il target di salire sul podio a Le Mans e non ci tireremo indietro se avremo la chance di lottare per il successo fino all’ultimo giro”.

Ferrari insegue la quarta gioia consecutiva nel FIA WECV 2025 e l’eventuale terzo acuto a Le Mans in successione dopo i risultati del 2023 e del 2024 con la 499P n. 51 e n. 50. “Dopo due vittorie è chiaro che la pressione possa esserci. La crescita è stata importante ed ognuno nella sua funzione ha maturato una significativa esperienza crescendo nella propria aerea specifica. Per noi il 2025 sarà una Le Mans come un’altra, cercheremo di dare il massimo in ogni momento. Aver una terza auto, la n. 83 AF Corse, ci porta un vantaggio notevole. Quando abbiamo avuto l’opportunità di avere una 499P grazie all’impegno di AF Corse è stato importante sin da subito avere tre vetture allo stesso livello. Questo ci permette di avere un tempo in pista extra oltre a far crescere dei giovani piloti. La 499P #83 è completamente uguale alle altre due”.

Coletta ha concluso affermando: “Qui non crediamo che siamo i favoriti, credo che ci sono altre auto molto competitive e pronte per battagliare. Non penso che siamo la formazione da battere, ma penso che siamo nel gruppo dei costruttori che potranno competere per la vittoria finale”.

Non poteva mancare alla vigilia della corsa endurance più importante al mondo anche il commento di Ferdinando Cannizzo, direttore tecnico della Rossa. “Quest’anno sarà sicuramente più difficile dopo aver chiuso la gara del 2024 a pochi decimi dagli altri. Tutti sono cresciuti e sicuramente non siamo favoriti, ma nello stesso tempo non possiamo dire di essere sfavoriti. Dobbiamo fare la nostra gara e poi vedere cosa accadrà nel corso della gara. A parte ad Imola 2024, in cui abbiamo fatto un grande errore in termini di squadra, abbiamo sempre svolto un lavoro esemplare. Quest’anno non sembra che ci sia il rischio di pioggia, ma la nostra strategia è abbastanza chiara”.

A Le Mans la 499P ha già vinto in due occasioni come già detto, ma per la prima volta le Rosse saranno in azione dopo il ‘Joker’ usato lo scorso anno pochi mesi dopo il trionfo sul ‘Circuit de la Sarthe’. “Il bilanciamento è stato perfezionato e direi che anche qui a Le Mans i benefici sono stati positivi, siamo abbastanza soddisfatti di come l’auto si sta comportando. Se guariamo nel dettaglio i nostri rivali hanno forse qualcosa in più. Sarà importante fare un fine settimana regolare senza commettere errori. Diciamo che dopo aver vinto due 24h Le Mans dovremmo essere i favoriti, ma come competitors principali io metto Toyota in cima agli altri per i miglioramenti che hanno fatto dall’anno scorso. Sono un team esperto che lavora sempre molto bene. Anche Alpine e BMW sono molto veloci soprattutto in rettilineo, ma non dimenticherei gli altri che a più riprese hanno mostrato prestazioni molto interessanti”.