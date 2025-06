Volley, Zhu Ting e Joanna Wolosz non giocheranno i Mondiali: assenze pesanti per Cina e Polonia

I Mondiali 2025 di volley femminile si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, con la presenza di ben 32 Nazionali: si tratta di un record per la rassegna iridata, l’allargamento voluto della FIVB ha permesso di ampliare i confini geografici (ma non di incrementare il tasso tecnico…) e così ci saranno otto gironi da quattro compagini ciascuno. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta che incomincerà dagli ottavi di finale.

Due stelle della pallavolo internazionale hanno però deciso di non difendere i colori del proprio Paese e di prendersi un’estate di pausa, in modo da recuperare le fatiche dell’intensa annata agonistica con i club e di farsi trovare pronte a settembre. Nello specifico si tratta di due giocatrici di Conegliano, assolute protagoniste dell’en-plein firmato dalle Pantere (Champions League, Scudetto, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana): la palleggiatrice polacca Joanna Wolosz e la schiacciatrice cinese Zhu Ting, entrambe fresche di rinnovo con l’Imoco.

Il martello si era espressa in questo modo: “Non vedo l’ora di vivere quest’estate, perché non sarò con la nazionale e potrò avere più tempo per la mia famiglia, potrò riposarmi meglio e prepararmi alla prossima stagione che sarà molto impegnativa. Sarà un’ottima occasione per recuperare energie, sia fisicamente che mentalmente”. Pausa anche per la regista: “Quest’estate mi riposo un po’, ma il mio cuore è a Conegliano: ci vediamo ad agosto per un’altra grande stagione!”.

Si tratta di due assenze di peso per l’arrembante Polonia e per la Cina che è in fase di rinnovamento. La Polonia è stata inserita nel gruppo G con Germania, Kenya e Vietnam, mentre la Cina giocherà nel girone F con Colombia, Messico e Repubblica Dominicana.