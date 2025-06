Volley, Stella Nervini: “Il Giappone ha giocato fino alla morte, reagito con la stessa moneta”

Stella Nervini si sta mettendo in bellissima evidenza durante la Nations League di volley femminile e oggi è risultata determinante per la vittoria ottenuta dall’Italia contro il Giappone al tie-break. La schiacciatrice si è espressa su eccellenti livelli e a più riprese ha fatto la differenza contro la compagine asiatica, che si distingue sempre per la sua proverbiale difesa. L’attaccante sta dimostrando di poter valere il palcoscenico internazionale e di essere una valida alternativa a disposizione del CT Julio Velasco.

Stella Nervini ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “È stata una partita molto emozionante anche dal campo. Portarla a casa al tie-break annullando diversi match point è stato bello ma allo stesso tempo molto faticoso. Hanno giocato alla morte ogni pallone, difendendo alla grande e pressato tanto psicologicamente e tecnicamente. Abbiamo reagito ed a volte proposto la stessa moneta”.

Il martello ha poi proseguito: “Dal punto di vista personale ero emozionata all’inizia ma per fortuna mi sono liberata subito da quell’ansia anche grazie alle mie compagne che mi hanno messo nelle condizioni di far bene. Dopodomani con la Cina siamo attese da una partita altrettanto faticosa contro una squadra più fisica che richiederà un cambio di tattica e nuovi accorgimenti. Adesso riposiamo un po’ e da domani penseremo a come affrontare la Cina”.