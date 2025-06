Volley, Sarah Fahr: “Ripartiamo da qui e ora, avversarie con gioco differente dal nostro”

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 18 giugno (ore 07.30) scenderà in campo a Hong Kong (Cina) per affrontare la Bulgaria in un incontro valido per la Nations League di volley femminile. Le azzurre incominceranno la seconda settimana della fase preliminare, dopo aver vinto le quattro partite disputate contro USA, Germania, Corea del Sud e Brasile a Rio de Janeiro. Le Campionesse Olimpiche partiranno con i favori del pronostico contro le “verdi”, per poi disputare il trittico asiatico contro Thailandia, Giappone e Cina.

La centrale Sarah Fahr ha rappresentato l’Italia nella conferenza stampa della vigilia: “Siamo molto contente di essere qui ad Hong Kong per questa nuova week di Volleyball Nations League, che sarà sicuramente una tappa difficile. Infatti affronteremo squadre con modi diversi di giocare: domani iniziamo con la Bulgaria, squadra da non sottovalutare con giocatrici giovani ed un modo europeo di intendere la pallavolo. Poi affronteremo Thailandia e Giappone che invece giocano una pallavolo differente dalla nostra, molto più veloce ed improntata sulla strenua difesa di ogni singolo pallone”

L’azzurra ha poi proseguito: “Infine avremo la Cina, padrona di casa che, nonostante un rinnovamento annunciato, resta comunque una Nazionale fisica e di grande talento. Insomma sarà una settimana molto intensa e credo importante nel nostro percorso di crescita. Tutti chiaramente ci vogliono battere e competere con noi, questo genera una pressione che per quanto ci riguarda deve essere un motivo di orgoglio che non ti fa abbassare la guardia e ti obbliga a dare il massimo in ogni partita. Questo significa affrontare delle difficoltà da affrontare con concentrazione e pensando al nostro campo. Ripartiamo, insomma, da quel “Qui e ora” con cui dovremo essere brave ad attraversare i momenti di difficoltà che incontreremo proprio come accaduto già nella prima settimana di VNL in Brasile”.