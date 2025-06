Volley, Sani e Laurenzano commentano la sconfitta dell’Italia con la Francia

Nella notte è arrivata la prima sconfitta per l’Italia in VNL. La squadra azzurra ha dovuto subire un 1-3 dalla Francia, che si è imposta per 17-25, 22-25, 25-19, 24-26 nonostante belle performance offensive di Yuri Romanò, autore di 17 punti, Paolo Porro, a quota 18, e Francesco Sani, che chiude a 16.

Proprio Sani parla della partita ai microfoni della FIPAV: “I primi due set sono stati combattuti da entrambe le squadre anche se ad onor del vero loro hanno giocato meglio. Noi, invece, siamo stati molto bravi nel terzo; nel quarto eravamo lì, punto a punto, ma qualche errore di troppo in ricezione ci ha penalizzati. Meritavamo di andare a giocarci la partita al tie-break. E’ stato un peccato, ci è mancata un po’ di lucidità nelle battute finali del quarto. Ora abbiamo un giorno libero dalle partite e poi punteremo tutto sull’ultima gara contro l’Argentina. Anche se oggi è arrivata una sconfitta, sono comunque molto contento della prestazione, soprattutto dopo i momenti di difficoltà“.

E in merito al proprio bottino: “Per quanto riguarda la mia prova personale, sono soddisfatto di quanto fatto questa sera. So dove devo migliorare: so di essere stato meno preciso in ricezione, ma la strada è quella giusta. Giocare in questa Nazionale è molto bello e aggiungerei anche facile con un palleggiatore come Giannelli. Mi godo ogni minuto in cui ho l’opportunità di essere in campo“.

Così Gabriele Laurenzano, sempre alla FIPAV: “Oggi siamo stati bravi dal terzo set in poi. Come ieri siamo partiti male, peccato non essere riusciti a fare quello che sappiamo fin dal primo minuto. L’Italia è una squadra forte e può giocare bene sempre. Va dato merito anche alla Francia, che ha disputato una grande partita. Adesso resettiamo, archiviamo questa sconfitta e pensiamo subito alla prossima gara contro l’Argentina“.