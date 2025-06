Volley, Romanò: “Partita tosta, bravi a contenere la Bulgaria”. Gargiulo: “La Nazionale è un sogno”

L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 e ha incominciato con il piede giusto l’avventura nella Nations League di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti contro un avversario decisamente insidioso, riuscendo a rialzare la testa dopo un secondo set complicato. Il centrale Giovanni Gargiulo e l’opposto Yuri Romanò hanno analizzato la prestazione attraverso i canali federali.

GIOVANNI GARGIULO: “Abbiamo cominciato bene questa Nations League: è stata davvero una bellissima partita da giocare, e spero anche da vedere. Oggi mi sono piaciuti particolarmente gli atteggiamenti che abbiamo avuto quando eravamo sotto e ne siamo usciti da squadra. Per me è stata la prima gara in Nations League, ma anche la prima partita ufficiale in nazionale seniores e l’emozione è stata tanta. Indossare la maglia della Nazionale è il sogno di ogni atleta e sono chiaramente felice. Sono ancora più contento, però, per come è andata a tutta la squadra e per la vittoria oggi contro la Bulgaria. Quella di domani sarà una partita complicata, tutte lo sono in questa competizione. Alcune squadre, in questo momento, potrebbero non essere al top perché siamo solo all’inizio della stagione estiva delle nazionali. Noi dovremo restare concentrati e giocare la nostra migliore pallavolo”.

YURI ROMANÒ: “Inizio positivo in questa Nations League e questo ci fa molto piacere. È stata una partita tosta, e lo sapevamo, perché loro sono una squadra molto talentuosa. Noi siamo stati bravi a contenerli: ci hanno sorpreso solo nel secondo set, quando sono riusciti a rimontare. Nel terzo e quarto set, invece, siamo stati molto bravi a rimanere attaccati e poi a spingere per l’allungo decisivo che ci ha permesso di vincere i set e la partita. Ora dobbiamo prepararci al meglio per la sfida di domani contro la Germania. Al di là di come giocheranno loro dobbiamo pensare a noi stessi e fare ancora meglio rispetto a quanto fatto oggi. Poche ore per riposare e poi di nuovo in campo: la Nations League ha ritmi serrati, ma la conosciamo”.