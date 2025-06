Volley, Porro: “Partita lunghissima e bellissima”. Anzani: “Non ci sono match facili”

L’Italia si complica la vita, va sotto 0-2 ma riesce comunque a battere in rimonta la Germania al tie-break conquistando il secondo successo consecutivo nella Pool 1 di Quebec City per la Nations League 2025 di volley. Gli uomini del CT Fefé De Giorgi hanno saputo reagire alle difficoltà dei primi due set, cambiando marcia a partire dal terzo e completando l’opera con il 15-11 del quinto. Top scorer uno scatenato Yuri Romanò da 24 punti.

Buona prestazione offensiva anche per lo schiacciatore Luca Porro, con 17 punti: “Quella di oggi è stata una partita lunghissima e bellissima. Loro hanno giocato una buona gara, ci hanno messo in difficoltà e hanno difeso molto bene. Noi, invece, siamo stati bravi a rimanere concentrati e abbiamo compiuto una vera e propria rimonta. Sono stati tutti bravi e anche grazie a tutti quelli che sono entrati abbiamo vinto la partita. È sempre bello recuperare una partita quando si è sotto di due set. Questa sera mi è piaciuta la voglia di non mollare e di restare concentrati dopo ogni punto e alla fine con questo atteggiamento abbiamo portato a casa la vittoria. Il bello di questo torneo è anche il fatto che ti dà modo di giocare spesso. Ora dovremo essere bravi a recuperare le forze dopo questi cinque set. Ci godiamo, per qualche ora, questa vittoria. Da domani testa alla Francia”.

Queste invece le dichiarazioni rilasciate al sito federale dal centrale Simone Anzani: “Non mi sorprendo di questo risultato: questo è il livello che c’è oggi. Non ci sono partite facili, così come non ci sono partite impossibili. Dobbiamo solo imparare ad affrontarle con la giusta motivazione e la giusta verve. Oggi sotto di due set, siamo venuti fuori da squadra, con i fondamentali che ci contraddistinguono. Abbiamo perso il primo set un po’ ingenuamente, più per demerito nostro che per merito loro. Dopo aver perso anche il secondo, giocando non benissimo, ci siamo poi aggrappati nel terzo e quarto set alla fase break e alla fase di attacco. Domani saremo di nuovo in campo contro la Francia, poi avremo un giorno di pausa sabato, prima di affrontare l’Argentina. Giocheremo la partita di domani con la Francia dando il massimo, come facciamo sempre”.