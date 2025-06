Volley Nations League: l’Italia sfida la nuova Corea, rotta verso il Brasile

Una volta la Corea del Sud era una delle squadre più temute del panorama internazionale, guidata con maestria dall’italiano Stefano Lavarini e capace di sfiorare il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ma quella squadra appartiene ormai al passato: era la Corea della leggendaria Kim Yeon-Koung, che ha annunciato il ritiro proprio quest’anno. Un gruppo solido e ben amalgamato che, perso il suo nucleo centrale, ha visto calare rapidamente la propria competitività, scivolando in questi ultimi anni ai margini dell’élite mondiale.

Il talento non manca, ma è la qualità complessiva – quella che Lavarini riusciva a valorizzare al massimo – a essere oggi meno evidente. Tocca ora a Fernando Javier Morales Lopez, tecnico portoricano ed ex palleggiatore, attualmente alla guida del programma NCAA a Evansville, il compito di far ripartire un progetto in salita, con una rosa giovane e priva di stelle di primo piano.

L’Italia si presenta nettamente favorita. Il convincente 3-0 contro gli Stati Uniti, ottenuto con autorità, ha dato ulteriore slancio alla squadra di Julio Velasco, ancora in fase di rodaggio ma già capace di esprimere un gioco efficace e brillante. Contro una Corea in ricostruzione, le azzurre hanno l’occasione di consolidare il proprio percorso, in vista dell’atteso scontro finale del girone contro il Brasile.

Velasco dovrebbe confermare il sestetto base con Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu opposta, Miriam Sylla e Loveth Omoruyi (o Alice Degradi) in banda, Anna Danesi e Sarah Fahr al centro, e Monica De Gennaro nel ruolo di libero. Non è da escludere, però, che ci sia spazio per qualche rotazione, per testare anche le atlete meno impiegate finora.

Fernando Javier Morales Lopez si affida in cabina di regia a Da-In Kim, classe 1998, da sette anni in forza al Suwon Hyundai E&C Hillstate, affiancata dalla 21enne Sa-Rang Park, in forza alle Gwangju Pepper Savings Bank AI PEPPERS. L’opposta titolare è Seon-Woo Lee, 22 anni, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, la riserva è Ji-Yun Moon degli Incheon Heungkuk Life Pink Spiders, 25 anni.

In banda giocano Seo-Young Yuk, 24 anni tra poco, del Hwaseong IBK Altos e la ventiduenne Yun-Ju Jeong, in forza all’Incheon Heungkuk Life Pink Spiders. Le riserve sono l’esperta 28enne So-Hwi Kang, del Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass, e la 18enne Ju-A Lee, GS Caltex Seoul KIXX. Le centrali titolari sono Ho-Young Jung, in forza al Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, e la 25enne Ju-Ah Lee, giocatrice del Hwaseong IBK Altos. Le riserve sono Da-Hyeon Lee, dell’Incheon Heungkuk Life Pink Spiders, e Se-Been Kim del Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. I liberi sono Da-Hye Han, in forza alle Gwangju Pepper Savings Bank AI PEPPERS, e Su-Jin Han del GS Caltex Seoul KIXX.