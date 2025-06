Volley, i convocati dell’Italia per il terzo collegiale: rientrano Michieletto e Lavia, a breve la Nations League

Il CT Ferdinando De Giorgi diramerà a breve i convocati per la prima tappa della Nations League, in programma a Québec City (Canada) dall’11 al 15 giugno, ma nel frattempo ha indetto anche un collegiale che si svolgerà a Cavalese (in provincia di Trento) da oggi (martedì 3 giugno) a venerdì 13 giugno. Si tratta del terzo raduno di questa annata agonistica, nella casa in Val di Fiemme si sta costruendo la stagione che culminerà con i Mondiali nelle Filippine a settembre.

Rientreranno in gruppo tutti i big che hanno saltato le recenti amichevoli contro Germania e Iran, per godersi qualche giorno di meritato riposo dopo la conclusione della stagione per club: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il libero Fabio Balaso, il centrale Gianluca Galassi. Ci saranno anche il centrale Roberto Russo, il palleggiatore Riccardo Sbertoli e l’attaccante Giulio Pinali tra i tanti nomi in rosa.

CONVOCATI ITALIA COLLEGIALE CAVALESE

Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia (Itas Trentino Volley), Paolo Porro, Edoardo Caneschi*, Davide Gardini* (Allianz Milano), Alessandro Bovolenta *, Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giulio Pinali (Cuneo Volley), Leandro Mosca, Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza), Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia), Federico Crosato, Mattia Orioli (Sonepar Padova), Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina), Tim Held (Gioiella Prisma Taranto), Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova).