Volley, Galassi e Porro dopo il 3-0 agli USA: “Trasformato il ko con il Brasile in energia positiva. Non ci poniamo limiti”

L’ Italia centra la sesta vittoria nella VNL 2025 e sale al terzo posto nella classifica generale della competizione. Gli Azzurri, alla Now Arena di Chicago, hanno vinto in maniera netta contro i padroni di casa degli Stati Uniti al termine di un match di altissimo livello, concluso con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-18). La nazionale, capeggiata da Ferdinando De Giorgi, si è prontamente rifatta dopo la sconfitta al tie-break contro il Brasile, mettendo in scena una ottima prestazione.

A questo punto, quindi, la situazione in graduatoria generale vede al comando il Brasile con 7 vittorie (20 punti), quindi seconda posizione per la Polonia con 18 punti (6 successi), mentre in terza troviamo l’Italia con 17 punti (6 vittorie). Alle spalle della nostra formazione un terzetto composto da Giappone, Francia e Ucraina tutte a braccetto con 15 punti (frutto di 5 vittorie).

Al termine della super-sfida di Chicago contro gli Stati Uniti, sono arrivate le dichiarazioni dei protagonisti al sito ufficiale della Federvolley.

Le parole di Gianluca Galassi: “Era una partita che aspettavamo in maniera particolare. Volevamo subito rifarci dopo la sconfitta di ieri contro il Brasile. Ci tenevamo molto a fare bene e l’amaro in bocca per il risultato lo abbiamo trasformato in energia positiva. Possiamo dire che, alla fine, il bilancio di questa pool è positivo. Sulla partita contro gli Stati Uniti posso dire che da fuori forse non è sembrata troppo difficile, ma loro sono giovani e talentuosi, capaci di accelerazioni improvvise. Noi siamo stati bravi a tenere il ritmo giusto ed a rimanere lucidi nei momenti chiave dei set. Se non sei concentrato e preciso, rischi che su due o tre palloni ti scappi via il set”.

Galassi sembra avere le idee precise sul percorso azzurro: “Questa Italia vuole arrivare fino in fondo e togliersi lo sfizio di una medaglia in VNL, che ancora ci manca. Ora non ci poniamo limiti. È una competizione particolare, dove si gioca tanto in pochi giorni. Vogliamo riposare, ricaricare le batterie e poi allenarci ancora un po’, perché con questo gruppo al completo ci siamo allenati davvero poco. L’obiettivo è sistemare alcuni aspetti e arrivare in Slovenia per la Week 3 nel miglior modo possibile”.

Le parole di Luca Porro: “Questa sera era importante vincere per riscattarci dalla partita persa con il Brasile. È stato bellissimo giocare davanti a questo pubblico, in un palazzetto così pieno. L’obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, dato che loro spingono molto al servizio, sono forti in difesa e fisici sia in attacco che a muro. Noi siamo stati bravi a metterli subito in difficoltà. Abbiamo difeso bene e contrattaccato in maniera efficace. Chiudiamo questa pool di Chicago con tre vittorie su quattro partite. La VNL di quest’anno è davvero molto combattuta e per questo siamo decisamente felici. Questi risultati ci permettono di restare nelle prime posizioni della classifica. Ora torniamo a casa, poi penseremo a preparare la prossima tappa”.