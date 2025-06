Volley femminile, Velasco sembra aver risolto il problema della banda. Turchia e Brasile le rivali più serie verso i Mondiali?

Houston, avevamo un problema… E sono bastate due settimane per risolverlo, quel problema, e anche stavolta Julio Velasco aveva visto lungo, se non lunghissimo. Fu abbastanza diffuso lo stupore di addetti ai lavori e non quando il tecnico azzurro disse alla presentazione delle attività delle Nazionali che non avrebbe più convocato Caterina Bosetti, reduce da un’annata non semplice al Vakifbank ma pur sempre icona del volley femminile italiano e nemmeno troppo “vecchia”.

Si è aperto in quel momento il dibattito su quale schiacciatrice avrebbe potuto sostituire Bosetti in diagonale con Sylla, che, proprio come Caterina un anno fa, ha pronte le valigie e un biglietto aereo verso Istanbul, ma il tecnico azzurro aveva ben chiara in mente la situazione. A Alice Degradi andava solo tolta un po’ di ruggine per via di una stagione vissuta in tribuna a causa del serio infortunio che precedette la chiamata per i Giochi Olimpici di Parigi.

Sono bastate un paio di amichevoli, un paio di partite della VNL per far decollare la nuova attaccante di Chieri verso il posto 4 in azzurro e l’impressione è che questo primo scorcio di stagione abbia già decretato anche le gerarchie sulla panchina azzurra con Nervini e Giovannini pronte ad entrare in caso di necessità e Loveth Omoruyi rimandata, soprattutto per le sue difficoltà in ricezione.

Viste le ultime uscite dell’Italia si può dire che in casa azzurra il ricambio generazionale è già in atto e il progetto Velasco in vista di Los Angeles 2028 è avviato molto bene. La squadra ha ancora un’età media bassa rispetto ad altre Nazionali e gli ultimi innesti, soprattutto in banda, la abbasseranno ulteriormente.

Con l’avvicinarsi dei Campionati Mondiali femminili di volley 2025, in programma in Thailandia dal 12 al 31 agosto, l’Italia di Julio Velasco guarda con ambizione e consapevolezza al massimo traguardo internazionale. Il percorso di crescita e consolidamento intrapreso con il nuovo corso tecnico ha già dato segnali importanti nella Volleyball Nations League, ma è chiaro che il Mondiale rappresenta il vero banco di prova per una generazione che punta a tornare sul podio iridato dopo l’argento di Yokohama 2018 e il quarto posto del 2022.

Tra le principali pretendenti al titolo mondiale, due squadre spiccano come rivali più insidiose per le azzurre: la Turchia campione d’Europa in carica e il Brasile vicecampione olimpico a Tokyo e bronzo a Parigi 2024.

La nazionale turca, guidata da Daniele Santarelli, ha trovato una stabilità tattica e mentale impressionante. Il successo nell’Europeo 2023 e nella VNL dello stesso anno ha certificato il salto di qualità di un gruppo che fa leva sulla potenza di Vargas, sulla tecnica di Baladin e sull’equilibrio dato da Aykac in seconda linea. La Turchia dispone oggi di una delle squadre più complete al mondo, con ricambi all’altezza in ogni ruolo e un sistema di gioco rodato, anche se lo scorso anno le turche hanno registrato un passo indietro rispetto alla stagione precedente e il desiderio di riscatto è forte. La semifinale mondiale è l’obiettivo minimo, ma le turche vogliono il bersaglio grosso.

Il Brasile è ripartito con grinta. Ze Roberto può contare su un mix tra esperienza e gioventù: la regista Macris, la centrale Carol, la rientrante Gabi e le nuove leve come Julia Bergmann e Ana Cristina stanno riportando la nazionale verdeoro tra le superpotenze. Il Brasile è squadra solida, capace di adattarsi e soffrire, caratteristiche decisive in una rassegna lunga e intensa come un Mondiale.