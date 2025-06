Volley femminile, Velasco ha scelto le schiacciatrici per i Mondiali? Verso una esclusione eccellente

Alla vigilia della Nations League di volley femminile permaneva un importante punto interrogativo sull’Italia: quali sarebbero state le schiacciatrici di riferimento in seno al gruppo guidato dal CT Julio Velasco? La domanda era scottante soprattutto per quanto avvenuto in fase di convocazione: Elena Pietrini aveva rifiutato la chiamata (suscitando la giustificatissima reazione del Commissario Tecnico) e Caterina Bosetti non rientrava più nei piani tecnici del Guru, desideroso di ringiovanire un po’ il reparto.

La garanzia era rappresentata da Myriam Sylla, che infatti si è confermata su ottimi livelli in occasione delle prime quattro partite del prestigioso torneo internazionale itinerante con la sua consueta grinta e il proverbiale carisma ammirato anche durante le trionfali Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle ultime quattro partite di Nations League, a cui la 30enne non ha preso parte, sono state lanciate con convinzione Alice Degradi e Stella Nervini, che hanno avuto modo di mettersi in mostra.

La caratura del martello di Vallefoglia (a Chieri nella prossima stagione) era acclarata e infatti avrebbe partecipato anche ai Giochi (dopo aver contribuito al trionfo in Nations League), ma un infortunio dell’ultimo minuto le impedì di salire sul volo per la capitale francese. Degradi si è sempre distinta per la sua solidità in ricezione e per un buon braccio in fase offensiva, fornendo un contributo di rilievo in entrambi le fasi e assicurando l’equilibrio necessario a certi livelli.

La 21enne, in forza a Firenze nell’ultima stagione e pronta per l’avventura a Chieri, aveva già avuto qualche occasione con la Nazionale maggiore nella passata stagione, ma durante l’ultima settimana ha avuto a disposizione le chance più ghiotte per mettersi in mostra con la maglia azzurra e ha prontamente brillato in più occasioni. Nervini potrebbe essere il futuro di banda vista la sua completezza e si può completare bene sia con Sylla che con Degradi.

La sensazione è che Julio Velasco possa puntare maggiormente su queste tre atlete in vista dei Mondiali, che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Il quarto martello dovrebbe essere Gaia Giovannini, che si è sempre fatta trovare pronta quanto è stata chiamata in causa. Sulla carta Loveth Omoruyi è sembrata un po’ più indietro. Sarebbe un’esclusione di lusso visto che stiamo parlando di una Campionessa Olimpica: la 21enne di Chieri sostituì Degradi nel gruppo che ha conquistò la medaglia d’oro a cinque cerchi.