Volley femminile, scatta la Nations League 2025: il format e il regolamento della competizione

La Nations League 2025 di volley femminile proporrà tre tappe preliminari, che ci terranno compagnia tra il mese di giugno e la prima parte del mese di luglio. Ogni Nazionale disputerà dodici incontri complessivi: quattro partite per ogni settimana di gioco, per ogni “week” si cambierà sede delle sfide. L’assegnazione dei punti è la consueta: tre per il successo per 3-0 o 3-1, due per l’affermazione al tie-break, uno per la sconfitta al tie-break.

La prima discriminante nello stilare la classifica sarà però il numero di vittorie ottenute e soltanto in caso di parità verranno conteggiati i punti ottenuti. Le migliori sette classificate si qualificheranno alla Final Eight, che si disputerà a Lodz. La Polonia padrona di casa è ammessa di diritto, se le biancorosse saranno nelle prime sette posizioni allora anche l’ottava classificata parteciperà agli atti conclusivi che prevedono turni a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. L’Italia difenderà il titolo.