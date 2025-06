Volley femminile, saranno 4 le squadre italiane nella Champions League 2025-2026! Wild card per Novara!

L’Italia piazza il poker nella prossima Champions League di volley femminile. Infatti oltre alla Imoco Conegliano, alla Savino del Bene Scandicci e alla Numia Milano, ci sarà anche la Igor Volley Novara di Lorenzo Bernardi, che ha ricevuto una delle due wild card messe a disposizione dalla CEV per partecipare alla massima competizione europea. L’altra squadra che ha ricevuto l’invito è la turca dello Zeren Sports di Ankara.

Sicuramente un importante riconoscimento per Novara e per tutta la pallavolo femminile italiana. La squadra piemontese nella passata stagione ha trionfato in Cev Cup ed ora potrà competere al gradino di sopra con tutte le migliori squadre d’Europa.

La CEV ha deciso di reintrodurre in questa stagione le wild card, in modo da poter aumentare ulteriormente il livello della Champions League e far crescere l’appeal verso la massima competizione continentale. Italia e Turchia hanno dimostrato negli anni di essere le migliori nazioni e anche per questo hanno ricevuto entrambe un invito per un proprio club.

Nella scorsa stagione l’Italia ha monopolizzato il podio della Champions League, completando una storica tripletta nella Final Four ad Istanbul. A vincere è stata la Conegliano (terzo titolo della sua storia), battendo in finale Scandicci e con Milano che si è assicurata il terzo posto, vincendo la finalina con il Vakifbank.