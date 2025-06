Volley femminile, Myriam Sylla: “Una bella vittoria contro gli USA, la Germania sarà un’avversaria ostica”

Grande inizio per la Nazionale italiana di volley femminile nella Nation League 2025. Le campionesse olimpiche, allenate da Julio Velasco, si sono imposte al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile) contro gli Stati Uniti, nel remake della sfida per l’oro a Cinque Cerchi a parigi.

Un 3-0 perentorio delle nostre portacolori, coi seguenti parziali: 25-13; 25-13; 30-28. Un inizio confortante di cui la compagine tricolore aveva bisogno per acquisire fiducia e affrontare i prossimi impegni della competizione nel migliore dei modi. Una partita nella quale la selezione tricolore ha letteralmente dominato i primi due set, riuscendo poi a spuntarla nel confronto spalla a spalla della terza frazione.

Da sottolineare che Velasco abbia potuto contare su tutte le sue big in campo, mentre gli USA avevano un sestetto molto diverso da quello del confronto dell’anno scorso ai Giochi. “È stata una bella vittoria arrivata dopo 10 mesi dall’ultima partita disputata tutte assieme. Nel terzo set abbiamo dimostrato compattezza e voglia di vincere contro una squadra che stava dando il 100%“, ha dichiarato Myriam Sylla (fonte: Federvolley.it), in doppia cifra con 13 punti.

“Abbiamo pensato al nostro gioco mettendo in campo tutto e credo che come inizio possa considerarsi davvero buono. Siamo felici di questa vittoria che, nonostante la fatica finale, è stata anche piuttosto divertente. Non era facile dopo una stagione molto intensa ritrovare subito il ritmo in un’estate che si preannuncia altrettanto intensa nel corso della quale ci verrà chiesto di dare ancora di più“, ha sottolineato la schiacciatrice italiana.

E domani sfida contro la Germania: “Sarà un’avversaria molto ostica, anche se in generale tutte le sfide di VNL saranno piuttosto impegnative. Per noi si tratterà di un altro bel test“, ha concluso Sylla.