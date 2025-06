Volley femminile, l’Italia ritrova gli USA dopo la finale olimpica. Ma sarà una squadra completamente rinnovata

L’Italia affronterà gli USA nella partita che aprirà la Nations League 2025 di volley femminile per le azzurre, in programma nella giornata odierna (ore 19.00) al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo per sfidare la compagine a stelle e strisce, proprio come era successo nella finale per l’oro ai Giochi, ma la formazione americana sarà completamente diversa rispetto a quella incrociata nella rassegna a cinque cerchi.

Il CT non è più il mitico Karch Kiraly, ma è subentrato Erik Sullivan. La rosa è infarcita di novità: tra le palleggiatrici non figurano Micha Hancock e Jordyn Poulter, ma Ella May Powell e Saige Ka’aha’aina Torres; gli opposti non saranno Jordan Thompson e Andrea Drews, ma Olivia Babcock (interessantissima classe 2005) e Logan Lednicky; il libero Justine Wong-Orantes non sarà in campo, nel ruolo le opzioni sono Morgan Hentz e Zoe Jarvis.

Rivoluzione totale anche tra le schiacciatrici: Avery Skinner, Jordan Larson, Kathryn Plummer e Kelsey Robinson sono state sostituite da Veronica Jones-Perry, Madisen Skinner, Sarah Franklin e Logan Eggleston. Volti nuovi tra le centrali: Haleigh Washington, Dana Rettke e Chiaka Ogbogu non saranno della partita e saranno disponibili Amber Igiede, Anna Dodson, Mallory McCage e Anna Gray. Gray e Dodson sono due conoscenze italiane, visto che hanno indossato rispettivamente la maglia di Chieri e Cuneo nell’ultima annata agonistica.