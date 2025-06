Volley femminile, l’Italia porta a spasso il Brasile! Vittoria schiacciante in Nations League, Egonu e Antropova show

L’Italia ha sconfitto il Brasile con uno schiacciante 3-0 (25-22; 25-18; 29-27) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2025 di volley femminile: dopo aver regolato USA (3-0), Germania (3-2) e Corea del Sud (3-0), le Campionesse Olimpiche impartiscono una nitida lezione di pallavolo alle verdeoro ed espugnano di forza il Maracanazinho di Rio de Janeiro, lasciando così la terra sudamericana con un bel poker di successi fondamentale lungo il cammino che conduce alla qualificazione alla Final Eight.

Le ragazze del CT Julio Velasco hanno giganteggiato nel primo set, sono state brave a rimontare nel secondo parziale e sono riuscite a contendere il tentativo di recupero delle padrone di casa, imponendosi brillantemente ai vantaggi. Le detentrici del trofeo hanno espresso un ottimo livello di gioco in questa prima settimana ufficiale della stagione agonistica: le rivedremo in campo dal 18 al 22 giugno contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Belgio.

Prestazione sopra le righe da parte degli opposti Paola Egonu (14 punti) ed Ekaterina Antropova (9 punti, 3 ace), che si sono alternate nel ruolo. Ottima regia da parte di Alessia Orro, che ha sfruttato al meglio la sempre più brillante schiacciatrice Alice Degradi (10 punti) spalleggiata da Myriam Sylla (7), mentre al centro si sono distinte Sarah Fahr (9) e la capitana Anna Danesi (4). Tra le fila del Brasile le migliori sono state le attaccanti Ana Cristina (16) e Bergmann (11) e la centrale Julia (11).

LA CRONACA DI ITALIA-BRASILE

Le azzurre sono brave a recuperare uno svantaggio iniziale con due muri consecutivi di Fahr e Sylla (6-6), poi ribaltano il punteggio con un pallonetto di Degradi, un errore offensivo di Tainara e un diagonale di Egonu (11-8). Danesi e Fahr si fanno vedere con i primi tempi, poi Degradi firma il muro del 14-9 e l’Italia allunga in maniera perentoria con una parallela di Egonu e una stampatona di Orro (17-11). Le Campionesse Olimpiche controllano la situazione (20-15), ma le padrone di casa tornano sotto con i colpi di Julia e Ana Cristina (23-20). Velasco chiama time-out, si arriva sul 24-22 e la subentrata Antropova chiude i conti con un diagonale stretto.

Il Brasile prende le redini del gioco in avvio di secondo set approfittando anche di qualche errore personale di troppo di Egonu (10-7), ma le azzurre rimangono in scia con un paio di mani-out di Degradi (10-11). Le Campionesse Olimpiche allungano sul 14-14 grazie alla subentrata Antropova, che firma una parallela e poi due ace consecutivi (17-14). Degradi emula la compagna con due micidiali sassate offensive (20-17) e poi l’Italia prende il largo, trascinata ancora una volta da Antropova, che tra l’altro firma il mani-out risolutore.

Le ragazze di Julio Velasco strappano in avvio della terza frazione con un mani-out di Sylla, un muro di Egonu, un errore delle avversarie e una stampatona di Danesi (10-5). Lorena e Ana Cristina provano a tenere le verdeoro in scia (12-9) ma Egonu e Fahr sono eccellenti e l’Italia mantiene le distanze approfittando anche di qualche errore delle sudamericane (18-13). Un pallonetto di Egonu vale il 19-16, ma Ana Cristina, Bergman in pipe e Julia a muro tengono aperto il confronto (19-18). Si inscena una lotta punto a punto (22-22), poi sul 22-23 Velasco chiama un challenge e ha ragione (23-23).

Si va ai vantaggi: l’Italia ha due match-point ma non riesce a concretizzarli, poi Degradi annulla un set-point. Altra chance per le azzurre dopo il diagonale di Egonu, ma Ana Cristina la annulla (27-27). La stessa Ana Cristina sbaglia ed Egonu firma l’ace della vittoria.