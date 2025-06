Volley femminile, l’Italia giocherà con le titolari contro gli USA in Nations League. Scelte di Velasco inequivocabili

L’Italia incomincerà la propria avventura in Nations League affrontando gli USA a Rio de Janeiro (Brasile) nella giornata di mercoledì 4 giugno (ore 19.00). La nostra Nazionale di volley femminile disputerà il primo incontro ufficiale di questa annata agonistica dopo aver giocato cinque amichevoli nelle ultime settimane e si preannuncia grande spettacolo in quella che sarà la rivincita della finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, vinta dalle azzurre la scorsa estate.

Il CT Julio Velasco ha subito convocato le titolari del gruppo, che sono pronte a tornare subito in campo in occasione di questa trasferta sudamericana. Le scelte operate dal Guru fanno pensare che il sestetto titolare sarà composto dalle big per il testa a testa con le americane, optando prontamente per le giocatrici di punta come l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi (capitano) e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla e il libero Monica De Gennaro.

Uno dei temi di maggiore interesse è la coesistenza tra le bomber Egonu ed Ekaterina Antropova, dunque potrebbe esserci spazio anche per l’attaccante di Scandicci come successo ai Giochi mentre Adu Malual avrà l’occasione per respirare l’aria dei grandi eventi. Per quanto riguarda la cabina di regia la seconda opzione è Carlotta Cambi, Linda Nwakalor è la terza alternativa al centro, Eleonora Fersino è il secondo libero.

Punto interrogativo sulla seconda schiacciatrice titolare: Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini hanno trovato spazio nelle amichevoli disputate nelle ultime tre settimane. Chi troverà spazio accanto a Sylla, sulla carta titolare in pectore? Caterina Bosetti non fa più parte di questo gruppo per scelta tecnica ed Elena Pietrini ha rifiutato la convocazione.