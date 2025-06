Volley femminile, l’Italia domina il ranking FIVB: le azzurre sono le migliori al mondo, 22 vittorie di fila

L’Italia ha infilato la 22ma vittoria consecutiva in incontri ufficiali di volley femminile: l’ultima sconfitta risale al 1° giugno 2024, quando le azzurre persero al tie-break contro il Brasile a Macao in Nations. A seguire cinque successi nella frase preliminare del prestigioso torneo internazionale itinerante, i tre nella Final Eight che hanno portato alla conquista del trofeo, i sei della cavalcata verso l’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e gli otto nell’attuale Nations League.

Le ragazze del CT Julio Velasco si sono scatenate negli ultimi dodici mesi e si sono issate di forza in testa al ranking FIVB, dove svettano con 456,91 punti all’attivo. Anna Danesi e compagne hanno un cospicuo di vantaggio nei confronti del Brasile (412,60), della Turchia (373,86) e della Polonia (368,12): l’entità del margine varierà in base ai risultati delle ultime partite odierne in cui sono coinvolte le avversarie in chiusura della seconda settimana di Nations League.

Ricordiamo che il ranking viene redatto secondo un algoritmo complesso che prevede che una Nazionale possa perdere o guadagnare punti a seconda di una vittoria o di una sconfitta, del punteggio dell’incontro, della caratura dell’avversaria e dell’importanza dell’evento in cui ha luogo.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (22 giugno)

1. Italia 456,91

2. Brasile 412,60

3. Turchia 373,86

4. Polonia 368,12

5. Giappone 347,08

6. Cina 346,75

7. USA 338,09

8. Paesi Bassi 262,59

9. Repubblica Dominicana 254,02

10. Canada 245,38