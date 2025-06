Volley femminile, l’Italia cala il tris in Nations League: Paola Egonu torna, Corea del Sud travolta

L’Italia ha firmato la terza vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, travolgendo la poco quotata Corea del Sud con un perentorio 3-0 (25-13; 25-13; 25-17) al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile). Doveva essere l’impegno più agevole di questa trasferta in terra sudamericana e così è stato per le Campionesse Olimpiche, che erano reduci dallo schiacciante 3-0 inflitto agli USA (con un sestetto completamente rinnovato) e dal sofferto successo al tie-break contro la Germania.

La nostra Nazionale ha preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e ha schiacciato con disinvoltura la formazione asiatica in una partita a senso unico risoltasi in poco più di un’ora di gioco. Le azzurre si sono issate provvisoriamente al comando della classifica e muovendo un primo passo importante verso la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale, riservata alle prime sette della fase preliminare. Domenica 8 giugno (ore 15.00) andrà in scena l’attesissimo scontro diretto finale con il Brasile padrone di casa.

Il CT Julio Velasco ha recuperato Paola Egonu dopo il malessere di ieri (contro le tedesche aveva giocato Ekaterina Antropova, capace di mettere a segno 31 punti) e la bomber ha ruggito, siglando 16 punti sotto la regia di Alessia Orro. Riposo per la schiacciatrice Myriam Sylla, di banda hanno giocato a rotazione Loveth Omoruyi (9 punti, 3 muri), Alice Degradi (6) e Gaia Giovannini (5), mentre al centro c’è stato spazio per una propositiva Linda Nwakalor (9) e per Sarah Fahr (6 punti, 3 muri), mentre la capitana Anna Danesi ha chiuso con 2 punti a referto.