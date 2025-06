Volley femminile, l’Italia batte la Thailandia in tre set e firma la sesta vittoria consecutiva in Nations League

Sesta vittoria consecutiva per l’Italia nella Nations League 2025 di volley femminile: nel secondo match alla Kai Tak Arena di Hong Kong le azzurre superano la Thailandia con un bel 3-0 (25-19, 25-20, 25-18) e restano in vetta alla graduatoria da imbattute.

Nel primo set la Thailandia resta in vantaggio nelle primissime fasi, trovando anche un break sul 3-5, ma l’Italia firma il sorpasso con tre punti consecutivi dal 5-6 all’8-6, per non farsi riprendere più. Le azzurre toccano il +3 sull’11-8, poi con un altro parziale di 4-0 scappano definitivamente sul 15-9. Le asiatiche tornano a -3, ma poi l’Italia alza ancora i giri del motore toccando il +7 sul 21-14. Si va a strappi e le thailandesi tornano ancora a -3, ma le azzurre infilano altri tre punti e si procurano 6 set point, sfruttando il secondo per il 25-19.

Nella seconda frazione la Thailandia ancora una volta prova a tenere testa alle azzurre, e ci riesce per oltre metà set, andando in vantaggio di 2 punti soltanto sull’1-3, ma resistendo poi più a lungo nel corpo a corpo, fino al 13-13. L’Italia poi accelera ed è inesorabile: +3 sul 16-13, +4 sul 18-14, +5 sul 20-15. Le asiatiche al massimo ritornano a -3, ma dal 23-20 le azzurre chiudono i conti sul 25-20.

Nella terza partita l’equilibrio è minore e dura soltanto fino al 6-6. L’Italia trova il primo allungo sull’8-6, poi ammazza definitivamente l’incontro con 6 punti consecutivi che valgono il doppiaggio sul 16-8. Tenendo sempre non meno di 5 punti di margine sulle avversarie, poi, le azzurre conducono in porto l’incontro senza particolari patemi, portando a casa il successo sul 25-18.