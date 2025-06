Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League a Hong Kong: tre big rimangono a casa

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League, in programma a Hong Kong (Cina) da mercoledì 18 a domenica 22 giugno. Le Campionesse Olimpiche proseguiranno la propria avventura nella prestigiosa competizione internazionale itinerante dopo aver conquistato quattro vittorie a Rio de Janeiro contro USA, Germania, Corea del Sud e Brasile.

Le azzurre saranno attese da Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina durante questa trasferta asiatica: i primi due impegni appaiono decisamente alla portata, poi l’asticella si alzerà per fronteggiare le sempre arcigne nipponiche e le quotatissime padrone di casa. Il Guru ha convocato diverse big di riferimento del gruppo che ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024: l’opposto Paola Egonu, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Resteranno a Milano, per lavorare con la squadra B, tre punte di diamante come la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla e l’opposto Ekaterina Antropova. In cabina di regia giocherà Carlotta Cambi (Chidera Blessing Eze sarà la riserva), Adhu Malual sarà la bomber alle spalle di Egonu, le centrali di riserva saranno Benedetta Sartori e Linda Nwakalor, mentre i due martelli titolari verranno selezionati tra Alice Degradi, Stella Nervini, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Chidera Blessing Eze.



Opposti: Paola Egonu, Adhu Malual.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.



Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi, Linda Nwakalor, Sarah Fahr,

Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.