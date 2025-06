Volley femminile, Julio Velasco: “Partita a senso unico contro gli USA, ma contro la Germania dobbiamo sistemare qualcosa”

Buona la prima per la Nazionale italiana di volley femminile nella Nations League 2025. A Rio de Janeiro (Brasile), le azzurre si sono imposte in maniera netta 3-0 (25-13; 25-13; 30-28) contro gli USA, nel remake della sfida per il titolo olimpico dell’anno passato a Parigi.

Una prestazione consistente per le nostre portacolori, in cerca delle miglior sensazioni in un confronto di alto livello tecnico. “Nei primi due set abbiamo giocato bene e soprattutto abbiamo messo in grande difficoltà la loro ricezione e questo ci ha messo nelle condizioni di essere molto efficaci in muro e difesa. La partita è stata a senso unico ma prima del terzo ho avvisato le ragazze che non avremmo trovato sempre vita facile perché avevamo giocato fin troppo bene e quindi sarebbe stato abbastanza fisiologico vedere le nostre avversarie salire di livello“, ha dichiarato il CT Julio Velasco (fonte: Federvolley.it).

“E infatti è successo anche se le ragazze sono state molto brave a recuperare offrendo una prova anche sotto il punto di vista fisico e mentale importante. Ci siamo confrontati in campo con una situazione di gioco nuova che ci insegnerà a soffrire e recuperare perché le difficoltà arriveranno. I cambi sono stati importanti, tutte hanno contribuito in maniera positiva e quindi ci prendiamo questo successo. È solo una partita, chiaramente, ma è un inizio con una vittoria e questo è sempre positivo“, ha sottolineato il tecnico argentino.

Domani le nostre portacolori alle 22.30 italiane affronteranno le Germania, contro cui l’Italia ha avuto già modo di giocare in amichevole lo scorso mese di maggio, con una vittoria e due sconfitte nella fase di preparazione. “Domani affrontiamo la Germania, squadra con giocatrici che disputano i principali campionati europei. Si tratta di una squadra ostica ma che rispetto alle amichevoli di maggio, affronteremo al completo. Noi abbiamo un gioco solido con giocatrici che si completano e stanno bene insieme e per questo dovremo fare il nostro gioco consapevoli che c’è ancora da aggiustare qualcosa. Credo che sia normale perché le ragazze che hanno disputato la finale di Champions stanno lavorando da poco. Siamo all’inizio del percorso ma era importante iniziare con un successo“, ha concluso Velasco.