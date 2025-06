Volley femminile, Italia in testa alla Nations League! La classifica dopo il poker di vittorie

L’Italia ha vinto le prime quattro partite disputate nella Nations League 2025 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto gli USA al debutto nel prestigioso torneo internazionale itinerante, hanno poi lottato spalla a spalla con la Germania riuscendo a imporsi al tie-break, hanno travolto con il massimo scarto la poco quotata Corea del Sud e hanno poi inflitto una sonora lezione al Brasile firmando il poker con un altro 3-0.

Le Campionesse Olimpiche lasciano il Maracanazinho di Rio de Janeiro con il bottino più ambito e si sono provvisoriamente issate in testa alla classifica generale. Per il momento soltanto la Turchia ha vinto quattro partite (ma totalizzando 10 punti contro gli 11 delle nostre portacolori), ma anche il Giappone potrebbe aggiungersi al club delle imbattute se dovesse battere la Repubblica Dominicana e potrebbe anche scavalcare l’Italia se dovesse imporsi per 3-0 o 3-1 contro le caraibiche.

La Polonia e il Brasile inseguono a quota tre successi, mentre la Cina è ferma a due affermazioni. La Serbia è in fondo alla graduatoria dopo aver perso due incontri al tie-break, Olanda e Germania hanno portato a casa un’affermazione a testa. Ricordiamo che le prime sette classificate della fase preliminare (dodici partite per ogni Nazionale) si qualificheranno alla Final Eight. Di seguito la classifica della Nations League 2025 di volley femminile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE