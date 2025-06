Volley femminile, il calendario delle partite dell’Italia con Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina: orari, tv, streaming

Si parte con la Bulgaria e poi si prosegue con tanta Asia. Altri banchi di prova in arrivo per l’Italia campione olimpica e imbattuta anche in questa Nations League. In realtà le azzurre hanno superato l’1 giugno scorso l’anno intero di imbattibilità, visto che l’ultima sconfitta in una gara ufficiale arrivò proprio in quella data del 2024 (2-3 contro il Brasile in VNL) dopodiché solo vittorie, ben 18 consecutive per la squadra di Julio Velasco che a Hong Kong cercherà di allungare ulteriormente questa striscia.

Il debutto nella seconda settimana di Nations League vedrà di fronte le azzurre e la Bulgaria di Lorenzo Micelli, squadra di livello sicuramente inferiore rispetto ai top team ma nazionale che è tornata ad essere “terreno di caccia” delle squadre di club della massima serie italiana e dunque che continua ad esprimere giocatrici di un certo interesse e di qualità. La Bulgaria ha ottenuto due successi, con Repubblica Dominicana e Serbia, nella prima settimana, perdendo contro Canada e Olanda.

Il secondo match mette di fronte l’Italia alla Thailandia, formazione che fa dei fondamentali di seconda linea i suoi punti di forza. Nella prima settimana la squadra thailandese ha vinto un solo match contro la Francia, perdendo gli altri tre incontri piuttosto nettamente con Polonia, Belgio e Turchia.

Fuochi d’artificio per l’Italia nella seconda parte della settimana. Il penultimo match è contro una delle rivali tradizionali, la Cina che arriva da una stagione non straordinaria ed ha iniziato la VNL con due sconfitte pesanti contro Turchia e Polonia e battendo Belgio e Francia piuttosto nettamente. Il match di chiusura per l’Italia sarà il remake della finale della VNL dello scorso anno che incoronò la squadra di Velasco. Dall’altra parte della rete ci sarà il sempre più pericoloso Giappone, che ha iniziato il suo cammino in VNL con quattro successi, tutti per 3-0 contro Olanda, Serbia, Canada e Repubblica Dominicana.

Questa la lista delle 14 azzurre ad Hong-Kong. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Chidera Blessing Eze. Schiacciatrici: Alice Degradi, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini. Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi, Linda Nwakalor, Sarah Fahr. Opposti: Paola Egonu, Adhu Malual. Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Week 2 (Pool 5 – Hong Kong, China)

18 giugno: Italia-Bulgaria ore 7.30

19 giugno: Italia-Thailandia ore 11.00

20 giugno: Italia-Giappone ore 14.30

22 giugno: Italia-Cina ore 14.00