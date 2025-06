Volley femminile, Antropova e Degradi commentano la vittoria sulla Germania

Due su due. L’Italia di Julio Velasco, dopo la netta vittoria all’esordio per 3-0 sugli Stati Uniti, batte anche la Germania e conquistano il secondo successo consecutivo nella Pool 2 della Nations League 2025 di volley femminile al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Le azzurre, trascinate da una fenomenale Ekaterina Antropova (29 punti), hanno avuto la meglio per 15-9 al quinto set nonostante l’assenza in via precauzionale di Paola Egonu che al mattino in allenamento aveva accusato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ed alto tasso di umidità.

“La Germania si è dimostrata ancora una volta una squadra molto solida, capace di metterci in grande difficoltà costringendoci al tiebreak. Non abbiamo mai perso la testa, siamo rimaste lì nel match, in qualche circostanza abbiamo sofferto il loro gioco. Sono contenta della mia prestazione ma soprattutto perché sto tornando e ritrovando delle sensazioni importanti. Questo, unito alla vittoria, è davvero molto bello. Domani affronteremo la Corea anche se solo da stasera inizieremo a pensare alle prossime avversarie perché è mia consuetudine affrontare un avversario alla volta senza guardare troppo in là”, ha dichiarato una brillante Alice Degradi (16 punti da subentrata).

Grande soddisfazione anche per l’MVP del match Antropova: “Per essere la nostra seconda partita sono molto felice della nostra prestazione, affrontavamo una squadra che si è dimostrata molto ben organizzata e difficile da superare. Si tratta per noi di una vittoria molto importante che ci dà un buono slancio in questo inizio di VNL. L’unione in campo e il fatto di non rimuginare sugli errori fatti ci ha permesso di restare nel match e di andare oltre anche la fatica. Vincere questo tipo di partita fa solo bene al morale facendoci lavorare in modo migliore. Stiamo bene, sto bene, abbiamo iniziato bene ma speriamo chiaramente di crescere”.